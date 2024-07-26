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Звезды UFC посетили Олд Траффорд и Этихад для рекламы турнира

Через несколько дней в Манчестере состоятся бои в октагоне.
Вчера, 23:00
Пенья, Пейдж и Волкановски / https://www.instagram.com/ufceurope/
Пенья, Пейдж и Волкановски / https://www.instagram.com/ufceurope/

В ночь на воскресенье, 28 июля, в Манчестере пройдет турнир UFC 304, главным событием которого станет бой за звание чемпиона в полусреднем весе между обладателем титула Леоном Эдвардсом и претендентом Белалом Мухаммадом.

Для продвижения данного турнира в Манчестер прибыли звезды промоушена, которые в ту ночь будут свободны.

Майкл "Веном" Пейдж (новичок UFC и яркий нокаутер), чемпионка UFC Джулиана Пенья и экс-чемпион UFC в полулегком весе Алекс Волкановски посетили Олд Траффорд и Этихад, домашние стадионы Манчестер Юнайтед и Манчестер Сити.

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Причем если на арене "красных дьяволов" бойцы оказались втроем, еще и в новой выездной форме, то на арене "горожан" появился один Волкановски (также в форме команды).

https://www.instagram.com/ufceurope/
https://www.instagram.com/ufceurope/

https://www.instagram.com/ufceurope/
https://www.instagram.com/ufceurope/

https://www.instagram.com/ufceurope/
https://www.instagram.com/ufceurope/

https://www.instagram.com/ufceurope/
https://www.instagram.com/ufceurope/

Напомним, что ранее экс-чемпион UFC Конор МакГрегор обратился к чемпиону мира по боксу в супертяжелом весе Александру Усику после информации, что украинец может немного сменить спорт.

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