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Возвращение не за горами? Макгрегор поделился сроками своего камбека

Легенда ММА уже обсудил с главой компании свое будущее.
Сегодня, 18:19
Конор Макгрегор / Getty Images
Конор Макгрегор / Getty Images

Бывший чемпион UFC Конор Макгрегор ответил в соцсетях фанату на вопрос о своем возвращении в октагон.

"Сегодня у меня был разговор с Даной о новой дате. Все выглядит хорошо. Это точно будет 2024 год", − написал в соцсетях ирландец.

Напомним, в следующем бою Конор должен подраться с Майклом Чендлером. Точные сроки поединка неизвестны.

Ранее сообщалось, что Порье осудил Макгрегора за отказ драться с Чендлером из-за травмы пальца.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: UFC конор макгрегор

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