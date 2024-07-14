Возвращение не за горами? Макгрегор поделился сроками своего камбека

Легенда ММА уже обсудил с главой компании свое будущее.

Бывший чемпион UFC Конор Макгрегор ответил в соцсетях фанату на вопрос о своем возвращении в октагон.

"Сегодня у меня был разговор с Даной о новой дате. Все выглядит хорошо. Это точно будет 2024 год", − написал в соцсетях ирландец.

I talked to Dana today about our new date, all looking good! 24’ for sure 👍🙏 — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) July 14, 2024

Напомним, в следующем бою Конор должен подраться с Майклом Чендлером. Точные сроки поединка неизвестны.

Ранее сообщалось, что Порье осудил Макгрегора за отказ драться с Чендлером из-за травмы пальца.

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