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Порье осудил Макгрегора за отказ драться с Чендлером из-за травмы пальца

Американец призвал своего коллегу вести себя как профессионал.
Сегодня, 10:19
Дастин Порье / Getty Images
Дастин Порье / Getty Images

Топовый легковес UFC высказался об отказе Конора Макгрегора драться с Майклом Чендлером.

"На протяжении карьеры я много раз выходил в октагон с травмами. Честно говоря, я не считаю, что перелом мизинца – это повод сниматься с боя. Конечно, мы не знаем, насколько все серьезно".

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"Возможно, у Конора повреждены связки или мышцы. В ноге много маленьких костей. Но если дело только в мизинце, то это не оправдание", – сказал американец в интервью Championship Rounds.

Напомним, Конор должен был подраться с Чендлером на UFC 303, но бой перенесли на неизвестный срок.

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