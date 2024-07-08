Макгрегор объявил о подготовке к новому бою

Бывший двойной чемпион UFC Конор Макгрегор опубликовал кадры со своей тренировки.

"Чего они не видят – вкусные кадры со спарринга", – написал в соцсетях Конор.

Напомним, Макгрегор должен был подраться с Майклом Чендлером на UFC 303, но из-за травмы пальца бой перенесли.

В последний раз ирландец выходил в октагон еще в 2021 году, когда сломал ногу в поединке с Дастином Порье.

Ранее сообщалось, что Махачев готов защитить свой пояс в бою с Чендлером.

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