Макгрегор подождет: Махачев готов защитить свой пояс в бою с Чендлером

Менеджер чемпиона UFC в легком весе Ислама Махачева оценил вероятность провести поединок с Майклом Чендлером.

"Махачев − величайший боец на планете и чемпион в легком весе. Он подерется с любым где и когда угодно".

"Кто бы что ни говорил, это не имеет значения. Бой с Чендлером? Хорошо. С Царукяном? Хорошо", − написал Али Абдель-Азиз.

@MAKHACHEVMMA is the Pound For Pound greatest fighter on the planet today and the UFC Lightweight Champion, he will fight anybody, anytime, anywhere. Whatever anyone says does not matter, if it’s Michael? OK. If it’s Arman? OK. https://t.co/XNNXGYRQ5i