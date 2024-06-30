Чендлер поделился деталями разговора с боссами UFC касаемо боя с Конором

Топовый легковес Майкл Чендлер высказался касаемо боя с Конором Макгрегором.

"Да, вчера я провел встречу с представителями UFC. Мы кое над чем работаем. Конечно, это связано с Конором – я ведь хочу подраться с ним".

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"Источники, близкие к Конору, говорят, что он будет готов в сентябре или августе. Сделаем все, чтобы бой состоялся", – сказал Чендлер в интервью Championship Rounds.

Напомним, бой Майкла с Макгрегором должен был состояться на UFC 303, однако ирландец получил травму.

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