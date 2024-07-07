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Лидер Наполи может продолжить карьеру в одном из клубов Саудовской Аравии

Осимхен попал в сферу интересов Аль-Хиляля.
Сегодня, 00:17
Виктор Осимхен / Getty Images
Виктор Осимхен / Getty Images

Клубы АПЛ не готовы платить за Виктора Осимхена 130 млн евро, как требует Наполи. Об этом сообщает издание Sport Mediaset.

Челси, Арсенал и Манчестер Юнайтед не согласны с такой суммой и даже не предлагают 100 млн.

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В свою очередь "канониры" пробовали купить его за 70 млн, но Наполи отказался и не хочет обменов футболистов.

При этом, купить Осимхена за 130 млн евро готов Аль-Хилаль, предлагающий ему высокую зарплату, но сам игрок надеется перейти в АПЛ.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: наполи Виктор Осимхен Аль-Хиляль

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