Лидер Наполи может продолжить карьеру в одном из клубов Саудовской Аравии

Клубы АПЛ не готовы платить за Виктора Осимхена 130 млн евро, как требует Наполи. Об этом сообщает издание Sport Mediaset.

Челси, Арсенал и Манчестер Юнайтед не согласны с такой суммой и даже не предлагают 100 млн.

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В свою очередь "канониры" пробовали купить его за 70 млн, но Наполи отказался и не хочет обменов футболистов.

При этом, купить Осимхена за 130 млн евро готов Аль-Хилаль, предлагающий ему высокую зарплату, но сам игрок надеется перейти в АПЛ.

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