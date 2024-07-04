Форвард сборной Бразилии может продолжить карьеру в Саудовской Аравии

Нападающий Ришарлисон может перейти в чемпионат Саудовской Аравии. Об этом сообщает журналист Бен Джейкобс.

Сразу несколько клубов, а именно Аль-Хилаль и Аль-Иттихад, заинтересованы в его подписании.

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Тоттенхэм оценивает игрока в 60 млн фунтов, но пока не получил официальных предложений.

Напомним, в прошлом сезоне АПЛ Ришарлисон сыграл за 28 матчей, в которых заби 11 голов и отдал 4 ассиста.

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