Лидер Барселоны отказывается от переезда в Саудовскую Аравию

Вингер Барселоны Рафинья привлек внимание Аль-Хиляля. Об этом сообщает журналист Бруну Андраде.

Тренер Жорже Жезуш особенно заинтересован в 27-летнем бразильце для усиления атаки.

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Переговоры с Барселоной длятся несколько недель и пока сложны, так как футболист не хочет в Саудовскую Аравию.

При этом, каталонский клуб готов рассматривать предложения от 90 млн евро.

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