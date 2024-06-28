Лидер Барселоны отказывается от переезда в Саудовскую Аравию
Рафинья хочет остаться в столице Каталонии.
Вингер Барселоны Рафинья привлек внимание Аль-Хиляля. Об этом сообщает журналист Бруну Андраде.
Тренер Жорже Жезуш особенно заинтересован в 27-летнем бразильце для усиления атаки.
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Переговоры с Барселоной длятся несколько недель и пока сложны, так как футболист не хочет в Саудовскую Аравию.
При этом, каталонский клуб готов рассматривать предложения от 90 млн евро.
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