Барселона намерена повысить отступные за своих воспитанников
Возможный уход Марка Гиу встревожил каталонцев.
Спортивный директор Барселоны Деку намерен изменить систему отступных за воспитанников клуба, пишет Marca.
Дело в том, что в клубе недовольны возможной потерей Марка Гиу, которого готовы приобрести Челси и Бавария. Отступные нападающего - всего 6 млн евро.
Деку намерен внедрить новую систему, чтобы клуб больше не терял талантливых игроков практически даром.
Для этого клуб разработает специальную система, в результате которой отступные воспитанников клуба будут расти автоматически в зависимости от ряда факторов.
Ранее также сообщалось, что Челси близок к покупке воспитанника Бока Хуниорс.
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