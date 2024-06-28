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Барселона намерена повысить отступные за своих воспитанников

Возможный уход Марка Гиу встревожил каталонцев.
Сегодня, 09:50
Марк Гиу / Getty Images
Марк Гиу / Getty Images

Спортивный директор Барселоны Деку намерен изменить систему отступных за воспитанников клуба, пишет Marca.

Дело в том, что в клубе недовольны возможной потерей Марка Гиу, которого готовы приобрести Челси и Бавария. Отступные нападающего - всего 6 млн евро.

Деку намерен внедрить новую систему, чтобы клуб больше не терял талантливых игроков практически даром.

Для этого клуб разработает специальную система, в результате которой отступные воспитанников клуба будут расти автоматически в зависимости от ряда факторов.

Ранее также сообщалось, что Челси близок к покупке воспитанника Бока Хуниорс.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона

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