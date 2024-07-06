На бутылке у Пикфорда было написано, куда пробьет пенальти Аканджи

Голкипер сборной Англии Джордан Пикфорд знал направление удара защитника Швейцарии Мануэля Аканджи в серии пенальти.

Вратарь отразил удар оппонента в четвертьфинале Евро-2024, и это был единственный неудачный пенальти в серии.

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После матча появилась фотография бутылки Пикфорда с указаниями, куда прыгать при ударах швейцарских игроков. Для удара Аканджи нужно было прыгнуть влево, что Джордан и сделал.

Jordan Pickford's multipurpose water bottle 👀 pic.twitter.com/ocUwgpm0yg — Sky Sports Football (@SkyFootball) July 6, 2024

Напомним, в следующем этапе турнира Англия сыграет против победителя пары Нидерланды - Турция.

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