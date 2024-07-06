Англия - Швейцария 1:1 (5:3 пенальти) видео голов и обзор матча 06.07.2024

В субботу, 6 июля, в рамках 1/4 финала Евро-2024 сборная Англии встречалась со Швейцарией.

В основное время команды обменялись голами почти в самой концовке второго тайма, ввиду чего все должно было решиться в овертайме или серии пенальти.

Экстра-таймы не порадовали фанатов забитыми мячами, а в 11-метровых точнее оказались англичане, которые реализовали все 5 своих ударов.

Вашему вниманию видеообзор матча:

Статистика матч Англия - Швейцария

Англия - Швейцария 1:1 (5:3 по пенальти)

Голы: Сака, 80 - Эмболо, 75

Ожидаемые голы (xG): 0.84 - 1.10

Владение мячом: 53% - 47%

Удары: 13 - 7

Удары в створ: 3 - 2

Угловые: 4 - 2

Фолы: 7 - 13

Англия: Пикфорд, Уокер, Стоунз, Конса (Палмер, 78), Триппьер (Шоу, 78), Райс, Фоден, Беллингем, Майну (Эзе, 78), Сака, Кейн.

Швейцария: Зоммер, Родригес, Шер, Аканджи, Эбишер, Джака, Фройлер, Варгас (Видмер, 64), Ридер (Цубер, 64), Ндойе, Эмболо.

Предупреждения: Шер (32), Кейн (67), Видмер (85).

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