Евро-2024: кто вышел в плей-офф
ISPORT рассказывает о всех сборных, которые сумели гарантировать себе участие в плей-офф чемпионата Европы.
С 14 июня по 14 июля 2024 года на футбольных полях Германии проходит чемпионат Европы по футболу.
После небольших изменений в регламенте турнира в плей-офф выходят не только две лучшие команды группы, но и четыре лучшие команды, которые заняли третье место в своем квартете.
Таким образом в плей-офф чемпионата Европы примут участие шестнадцать сборных.
Все участники плей-офф Евро-2024
- Германия (группа А)
- Испания (победитель группы В)
- Португалия (победитель группы F)
Стадия плей-офф начнется 29 июня двумя играми. Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с расписанием и результатами всех матчей чемпионата Европы 2024 года.
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