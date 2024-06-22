iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Евро-2024: кто вышел в плей-офф

ISPORT рассказывает о всех сборных, которые сумели гарантировать себе участие в плей-офф чемпионата Европы.
Сегодня, 21:23
Криштиану Роналду / Getty Images
Криштиану Роналду / Getty Images

С 14 июня по 14 июля 2024 года на футбольных полях Германии проходит чемпионат Европы по футболу.

После небольших изменений в регламенте турнира в плей-офф выходят не только две лучшие команды группы, но и четыре лучшие команды, которые заняли третье место в своем квартете.

Таким образом в плей-офф чемпионата Европы примут участие шестнадцать сборных.

Все участники плей-офф Евро-2024

  • Германия (группа А)
  • Испания (победитель группы В)
  • Португалия  (победитель группы F)

Стадия плей-офф начнется 29 июня двумя играми. Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с расписанием и результатами всех матчей чемпионата Европы 2024 года.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: чемпионат Европы

Статьи по теме

Португалия разгромила Турцию и вышла в плей-офф Евро-2024 Португалия разгромила Турцию и вышла в плей-офф Евро-2024
Женская сборная Украины обидно уступила в финале чемпионата Европы по фехтованию на саблях Женская сборная Украины обидно уступила в финале чемпионата Европы по фехтованию на саблях
Что нужно от матча Бельгия – Румыния: расклады для сборной Украины Что нужно от матча Бельгия – Румыния: расклады для сборной Украины
Нидерланды и Франция оформили первую нулевую ничью на Евро-2024 Нидерланды и Франция оформили первую нулевую ничью на Евро-2024
Помочь журналистам

Видео

Победный гол Яремчука в обзоре матча Словакия - Украина
Победный гол Яремчука в обзоре матча Словакия - Украина

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: "Сине-желтые" добыли первую победу на Евро-2024
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Динамо узнает соперника: онлайн-трансляция жеребьевки второго квалификационного раунда Лиги чемпионов
просмотров
Жеребьевка второго отборочного раунда Лиги Европы: онлайн-трансляция церемонии
просмотров

Последние новости

Украина21:46
Игрок сборной Украины сменил испанский клуб на литовский
Евро-202421:45
"Показали, что у нас есть яйца": Зинченко высказался о волевой победе над Словакией
Евро-202421:23
Евро-2024: Португалия присоединилась к Германии и Испании в плей-офф
Евро-202421:12
Забарный доигрывал игру с Румынией с травмой - журналист
Евро-202421:03
Евро-2024: конкуренты Украины, Португалия разгромила Турцию, Грузия сыграла вничью с Чехией
Евро-202420:57
Португалия разгромила Турцию и вышла в плей-офф Евро-2024
Евро-202420:32
Роналду установил еще один рекорд Евро
Украина20:23
Степановский будет совмещать работу в сборной Украины с работой в эстонском клубе
Европа20:02
Капитан Реала согласовал контракт с клубом из Саудовской Аравии
Олимпийские виды19:57
Женская сборная Украины обидно уступила в финале чемпионата Европы по фехтованию на саблях
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK