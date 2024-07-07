Онлайн-трансляция финала Евро-2024 14.07.2024

На ISPORT.ua доступна видео онлайн-трансляция решающего поединка на чемпионате Европы.

В среду, 10 июля, состоится главный матч Евро-2024 - финал турнира.

За место в решающей встрече, которая определит сильнейшую команду всего чемпионата, соревнуются четыре сборные.

В первом полуфинале сыграют Испания и Франция, а во втором - Нидерланды и Англия.

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Финальный поединок пройдет в Берлине на Олимпиаштадионе. Стартовый свисток во встрече прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Смотреть онлайн-трансляцию финала Евро-2024

Трансляция матча будет доступна в этой новости 14 июля и начать смотреть ее онлайн можно начиная с 22:00 по Киеву.

В Украине матч покажет видеосервис MEGOGO. В данном случае поединок будет транслировать канал MEGOGO Футбол 1.

На ISPORT можно ознакомиться с расписанием и результатами матчей Евро-2024.

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