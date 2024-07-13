Лучший подарок на 17-летие в истории или первый кубок легенды: главные сторилайны финала Евро-2024

Мы все ближе становимся к проведению финального матча чемпионата Европы 2024 года, который получился довольно-таки неоднозначным.

Стартовая игра Германии и Шотландии, казалось бы, задала тон всему турниру. Но уже совсем скоро стало ясно, что действительно захватывающих матчей будет не то, чтобы много.

К тому же, на судьбу Евро в определенной степени повлияли временами спорные решения судей как в поле, так и на VAR.

И так уж получилось, что именно Испания и Англия стали теми, кто смог преодолеть весь путь и выйти в финал, где они в очной встрече поборются за трофей.

По данному случаю ISPORT решил рассмотреть все главные истории, связанные с испанцами и англичанами.

Финал Евро может стать красной дорожкой Беллингема к Золотому мячу

Относительно недавно система определения лучшего игрока в мире изменилась и теперь Золотой мяч вручается за успехи не за календарный год, а за сезон (что более логично).

В связи с этим у Джуда Беллингема есть все шансы стать первым англичанином со времен Майкла Оуэна (а это, на минуточку, 2001 год), кому удалось завоевать главную индивидуальную награду в футболе.

Соперников у полузащитника будет не очень-то и много. Пока что у букмекеров главным претендентом на Золотой мяч считается партнер Джуда по Реалу Винисиус Жуниор.

При этом на награду также претендуют еще два игрока "бланкос", один из которых уже завершил карьеру - это Тони Кроос и Дани Карвахаль (да-да, он тоже есть в котировках, и достаточно высоко).

Однако двумя кандидатами, о которых говорят на протяжении всего сезона, были только Беллингем и Винисиус. И тут у "десятки" сборной Англии есть преимущество.

Джуд Беллингем / Источник: Getty Images

В отличие от оппонента, который со сборной Бразилии уже покинул Копа Америка-2024, Джуд сыграет в финале чемпионата Европы, который, к тому же, будем честны, котируется выше, чем южноамериканский турнир.

Стоит Беллингему выиграть Евро, как он тут же станет фаворитом на Золотой мяч. Конечно, справедливо отметить, что на турнире игрок и близко не показывает всех своих способностей. Но, как мы видим, даже этого оказалось вполне достаточно, чтобы дойти до финала. Не зря говорят: "Игра забывается, результат остается".

Выиграв Евро, Беллингем, словно Танос, соберет все свои "Камни бесконечности" в виде чемпионата Испании, Лиги чемпионов, Суперкубка Испании и чемпионата Европы. И именно последний "камень" должен принести ему Золотой мяч.

От "его заменит Довбик" до "капитан чемпионов Европы" за один месяц

Карьеру Альваро Мораты не получится описать двумя словами. Форвард никогда не считался очень талантливым, но почему-то за него всегда выкладывали большие суммы.

Когда Альваро был 21 год, его купил Ювентус за 20 миллионов, а спустя два года Реал вернул его за 30 миллионов.

Через год Челси выложил за него 66 миллионов, но лишь для того, чтобы через полтора года Атлетико сначала арендовал его на полтора сезона за 18 миллионов, а после доплатил еще 35 миллионов за полноценный трансфер.

Однако практически сразу же "матрасники" отдали его в двухлетнюю аренду обратно в Турин за 20 миллионов. С 2022 года испанец остается игроком основы команды Диего Симеоне.

Вот так Мората принес своим командам 189 миллионов евро. Многие недоумевают, за что? За какие заслуги? В чемпионатах он никогда не забивал более 15 голов за сезон, он не обладает выдающейся техникой, скоростью.

Но Мората выделяется нетипичной для современного форварда трудоспособностью и жертвенностью, за что его особенно ценит Симеоне.

Альваро Мората / Источник: Getty Images

Эта же история повторяется на чемпионате Европы, где 31-летний нападающий ведет за собой сборную Испании в качестве капитана.

Мората вышел в основном составе во всех матчах турнира, кроме игры против Албании, которая для "фурии рохи" уже ничего не решала. Однако за шесть матчей он отметился всего одним результативным действием - гол в ворота Хорватии в стартовом туре.

Частично регулярные появления Мораты при такой результативности объясняются отсутствием лучшей альтернативы - сейчас у испанцев попросту нет топового форварда. Но это никак не мешает им показывать вполне интересный и, что более важно, успешный футбол.

До старта турнира появились слухи о том, что Мората может покинуть Атлетико, а на его место у Жироны будет приобретен Артем Довбик. Сейчас же, когда Довбик, будем честны, провалил Евро, а Мората будет играть в финале, эти разговоры поутихли.

Да, Альваро хоть и отказался от предложения из Саудовской Аравии, он все еще может уйти из Атлетико ради Милана, и тогда Довбик реально может его заменить в Мадриде.

Но пока что этого не произошло. Зато через несколько дней Мората может поднять над головой кубок чемпионов Европы в качестве капитана Испании. И сейчас для него это самое важное.

Гарет Саутгейт закроет рты хейтерам или капитулирует

Кто бы что не говорил про Гарета Саутгейта, но он уже стал одним из самых успешных тренеров в истории сборной Англии. Никто не выводил "Трех львов" в финал международного турнира более одного раза, кроме Саутгейта.

Но наиболее знаковым тренером для Англии остается сэр Альф Рамзи, который принес стране первую и пока что единственную победу на чемпионате мира в 1966 году.

У Саутгейта будет отличная возможность не только приблизиться к Рамзи в плане наследия. Лично для него это также будет возможность реванша за поражение на Евро-2020, где только промахи в серии пенальти лишили англичан второго в истории страны трофея.

Вот только в этот раз задача будет более сложная. Тогда никто не считал Италию фаворитом, но она победила. Сейчас же ситуация сменилась - в противостоянии с Испанией в роли андердога будет выступать именно команда Саутгейта.

Но это не лишит его невероятного давления, под которым он окажется.

Гарет Саутгейт / Источник: Getty Images

Саутгейт возглавил сборную Англии в 2016 году и за это время он привил команде узнаваемый стиль, от которого большую часть матча хочется спать. Все эти годы наставника критикуют за неверный выбор игроков, фаворитизм в адрес определенных исполнителей и трусливую тактику.

Имея шикарный подбор футболистов, матчи сборной Англии редко бывают зрелищными. И раз уж англичане пока что не добыли ни одного трофея под руководством Саутгейта, критика фанатов считается вполне обоснованной.

Не зря люди задаются вопросом: как, имея в своем составе лучшего бомбардира Бундеслиги, лучшего игрока АПЛ и лучшего игрока Ла Лиги прошедшего сезона, Англия играет настолько плохо и настолько скучно?

Зато если Англия все же победит Испанию и впервые в своей истории станет чемпионом Европы, Саутгейт выйдет из ситуации королем, а хейтерам ничего не останется, кроме как закрыть рты и признать, что тактика тренера работает.

Но что, если Англия проиграет? Что, если она снова не сможет сделать тот самый последний шаг на пути к мечте? Реакция общественности в некоторой степени будет зависеть от результата. Но даже ультраатакующий футбол не спасет Гарета от гигантского шквала критики.

Гарет Саутгейт / Источник: Getty Images

Его контракт со сборной завершится в конце 2024 года. До старта Евро Саутгейт говорил, что был бы не против продолжить свою работу с национальной командой.

В случае триумфа у руководства Федерации не будет ни одной причины не продлевать с ним соглашение. А вот в случае второго подряд поражения в финале Гарету могут пожелать "всего хорошего в будущих начинаниях".

Сказка школьника продолжается

Ламин Ямаль все больше и больше удивляет фанатов.

Очередной воспитанник Ла Масии очень рано ворвался во взрослый футбол, где вовсе не затерялся и уже на равных играет с более опытными футболистами.

Многих это поражает и восхищает, но ведь у нас уже были подобные примеры, которые впоследствии привели к катастрофе.

Самый свежий пример - Ансу Фати. Вот так совпало, что он тоже является продуктом академии Барселоны. Как и Ямаль, Фати очень рано попал в первую команду, где стал основным игроком, получив традиционное прозвище "новый Месси". Что произошло дальше, всем прекрасно известно.

Страшно представить, что то же самое может произойти и с Ламином. Судя по тенденции (Педри, Гави), это вполне может стать реальностью.

Но пока что все просто отлично. Прорывной сезон 16-летний вингер может завершить невероятным достижением, став чемпионом Европы. И это будет отличный подарок на 17-летие - 13 июля, за день до финала, у Ямаля день рождения.

Ламин Ямаль / Источник: Getty Images

Испанец проводит блестящий турнир. Уже в первом же матче он отметился результативной передачей. До финала он оформил еще два ассиста, а в игре с Францией он отметился шикарным голом с дальней дистанции.

Пока что на турнире никто не смог закрыть Ямаля в полной мере. Поэтому будет интересно посмотреть, как Гарет Саутгейт решит эту проблему: какую схему он выберет и кого он поставит на левый фланг, ведь Люк Шоу уже может выйти в старте.

Легенда "короны" может выиграть свой первый трофей

Когда прошлым лето Харри Кейн переезжал из Лондона в Мюнхен, все были уверены, что по итогам сезона-2023/24 форвард все-таки разобьет свое проклятие и наконец выиграет первый трофей в своей карьере.

В девяти из десяти случаев все завершилось бы именно так. Но в этом году сыграл как раз тот самый единственный случай, имя которому Байер Леверкузен.

Наверняка 30-летний форвард разочарован сложившимися обстоятельствами. Однако у него осталась еще одна возможность завершить сезон с кубком в руках.

Вопросы вызывает форма самого футболиста. На этом турнире он отметился тремя голами, что хоть и позволяет ему быть одним из лидеров бомбардирской гонки, но это явно не то, чего ждут от лучшего бомбардира в истории сборной.

Кейн вынужден опускаться вниз за мячом, ведь слишком часто он с ним вообще не встречается. Это временами рушит игру англичан впереди.

Харри Кейн / Источник: Getty Images

Не зря ведь недавно другая легенда английского футбола Алан Ширер раскритиковал Харри, указав на то, что тот должен быть в привычной для форварда позиции в штрафной, когда его партнер простреливает с фланга. Зачастую Кейна там не бывает.

А вообще, если судить по сложившейся тенденции, Англия как раз-таки победит, если ее лучшие игроки не будут выдавать свою лучшую игру. Это касается как Кейна, так и Беллингема с Фоденом.

Однако всем фанатам Англии было бы в разы приятнее, если бы их любимая команда мало того, что выиграла бы чемпионат Европы, так еще и сделала бы это в красивом стиле, демонстрируя привлекательный футбол в игре против сильного соперника, которым несомненно является Испания.

И кто как не капитан сборной Англии должен сделать все, чтобы именно так все и произошло?

Алексей Погорелов, ISPORT.ua

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