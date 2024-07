Макгрегор поставил огромную сумму на победу Месси и компании на Копа Америка

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор поставил ставку на победителя Копа Америка.

Ирландец вложил 365 тысяч на триумф сборной Аргентины на турнире. Боец может выиграть миллион фунтов в случае успеха Лионеля Месси.

The World Cup Champs, @Argentina aim to follow in The Mac’s footsteps by becoming The Champ Champs by lifting The Copa América trophy. The OG Champ Champ is behind you! @Duelbits pic.twitter.com/SNPEbatUzO