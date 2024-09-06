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Аргентина - Чили 3:0: обзор матча и результат игры 06.09.2024

Действующие чемпионы мира не заметили соперника, который переживает далеко не самые лучшие годы.
Сегодня, 08:24
Сборная Аргентины / Getty Images
Сборная Аргентины / Getty Images

В ночь на пятницу, 6 сентября, в Буэнс-Айресе прошел матч седьмого тура квалификации чемпионата мира-2026 между сборными Аргентины и Чили.

У "альбиселесте", помимо очевидного, был повод для победы - в этот вечер они прощались с Анхелем Ди Марией, который завершил выступления за сборную.

Источник: Getty Images

Даже без травмированного Лионеля Месси они успешно справились с данной задачей. Хотя первого гола пришлось подождать - первый тайм прошел без голов.

Но сразу же на старте второй половины игры Алексис Мак Аллистер вывел Аргентину вперед.

Источник: Getty Images

Еще до второго гола Нико Гонсалес и сам Мак Аллистер покинули поле из-за травм.

На 84-й минуте Хулиан Альварес ударом из-за штрафной удвоил преимущество команды Лионеля Скалони, а уже в добавленное время Пауло Дибала довел счет до разгромного.

Аргентина уверенно лидирует в отборе, набрав 18 очков после семи туров. В следующем матче она отправится в гости в Колумбию (10 сентября).

А вот Чили будет сложно претендовать на поезду на мундиаль в США: всего пять очков и предпоследнее место.

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Статистика матча Аргентина - Чили квалификации ЧМ-2026

Аргентина - Чили 3:0
Голы: Мак Аллистер, 48, Альварес, 84, Дибала, 90+1.

Владение мячом: 63% - 37%
Удары: 13 - 4
Удары в створ: 8 - 1
Фолы: 9 - 16
Атаки: 143 - 80

Аргентина: Э. Мартинес - Отаменди, Ромеро, Лисандро Мартинес (Акунья, 79) - Молина, Де Пауль, Мак Аллистер (Дибала, 79), Фернандес, Гонсалес (Ло Чельсо, 51) - Альварес (Кастельянос, 89), Лаутаро Мартинес (Гарначо, 79).

Чили: Ариас - Исла, Каталан, П. Диас, Гальдамес (Менья, 72) - Осорио, Эчеверрия (Баэса, 72), Эспиноса (Сепеда, 61) - Лойола, Варгас (Б. Диас, 79), Давила (Паласиос, 61).

Предупреждения: Де Пауль, Ло Чельсо - Эспиноса, Давила, П. Диас.

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