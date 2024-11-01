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Месси рассказал, сыграет ли на ЧМ-2026

Легендарный футболист оценил свои дальнейшие перспективы.
Сегодня, 11:18
Лионель Месси / Getty Images
Лионель Месси / Getty Images

Нападающий Интер Майами и сборной Аргентины Лионель Месси высказался о возможности сыграть на чемпионате мира-2026.

По словам аргентинца, пока он не хочет загадывать наперед.

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"Я не знаю, сыграю ли я на чемпионате мира 2026 года. Меня часто об этом спрашивают, особенно в Аргентине.

Я надеюсь хорошо закончить этот год и начать следующий с хорошей предсезонной подготовки, которой у меня не было в прошлом году из-за всех этих поездок.

Дальше я посмотрю, как все у меня будет складываться и как я себя буду чувствовать. Мы близки, но в то же время это еще далеко, и в футболе может произойти все, что угодно. Я не думаю, просто живу сегодняшним днем, не думая о чем-то большем", - приводит слова Месси ESPN.

Ранее сообщалось, что Месси вручили награду самому титулованному футболисту в истории.

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