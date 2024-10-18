Месси вручили награду самому титулованному футболисту в истории

Нападающий Интер Майами и сборной Аргентины Лионель Месси получил уникальную награду от авторитетного испанского издания Marca.

Аргентинец был удостоен награды как самый титулованный футболист в истории.

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Представители издания Marca специально прилетели в Майами, где провели церемонию награждения Месси, отметив его достижения на протяжении карьеры.

🚨 Ya es suyo



🏆 Leo Messi, Campeón de Campeones. El futbolista con más títulos de la historia. Insuperable pic.twitter.com/jlPnor9mbF — MARCA (@marca) October 17, 2024

За время выступлений за Барселону, ПСЖ, Интер Майами и сборную Аргентины нападающий завоевал 46 командных трофеев, а также на его счету 56 индивидуальных наград.

"Благодарю Marca за это признание. И огромное спасибо всем людям, которые сопровождали меня в каждый миг, как на поле, так и вне его. Как я всегда говорил, ни один из титулов, которые я завоевал, не был бы возможен без людей, которые меня поддерживают, и без моих партнеров по команде как в национальной сборной, так и в клубах, где я играл", - написал Месси в Instagram.

Ранее Месси рассказал, кто заслуживает Золотой мяч-2024.

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