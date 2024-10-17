Месси рассказал, кто по его мнению заслуживает Золотой Мяч-2024
Интересный выбор от Лионеля.
Вингер Интер Майами и сборной Аргентины Лионель Месси рассказал, кто должен был бы получить Золотой Мяч по его мнению.
Месси поддержал своего соотечественника и партнера по сборной Лаутаро Мартинеза. Лионель считает, что Лаутаро провел великолепную кампанию.
«Он провел впечатляющий сезон, забил в финале Кубка Америки, стал лучшим бомбардиром турнира.
Он заслуживает Золотой мяч больше, чем кто-либо другой», - цитирует звезду „альбиселесте“ итальянское издание La Gazzetta Dello Sport.
Напомним, на ISPORT вы можете узнать победителя Золотого Мяча-2024 по мнению украинских журналистов.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!