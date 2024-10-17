Месси рассказал, кто по его мнению заслуживает Золотой Мяч-2024

Вингер Интер Майами и сборной Аргентины Лионель Месси рассказал, кто должен был бы получить Золотой Мяч по его мнению.

Месси поддержал своего соотечественника и партнера по сборной Лаутаро Мартинеза. Лионель считает, что Лаутаро провел великолепную кампанию.

«Он провел впечатляющий сезон, забил в финале Кубка Америки, стал лучшим бомбардиром турнира.

Он заслуживает Золотой мяч больше, чем кто-либо другой», - цитирует звезду „альбиселесте“ итальянское издание La Gazzetta Dello Sport.

Напомним, на ISPORT вы можете узнать победителя Золотого Мяча-2024 по мнению украинских журналистов.

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