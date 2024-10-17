iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Месси рассказал, кто по его мнению заслуживает Золотой Мяч-2024

Интересный выбор от Лионеля.
Сегодня, 18:33

Вингер Интер Майами и сборной Аргентины Лионель Месси рассказал, кто должен был бы получить Золотой Мяч по его мнению.

Месси поддержал своего соотечественника и партнера по сборной Лаутаро Мартинеза. Лионель считает, что Лаутаро провел великолепную кампанию.

«Он провел впечатляющий сезон, забил в финале Кубка Америки, стал лучшим бомбардиром турнира. 

Он заслуживает Золотой мяч больше, чем кто-либо другой», - цитирует звезду „альбиселесте“ итальянское издание La Gazzetta Dello Sport.

Напомним, на ISPORT вы можете узнать победителя Золотого Мяча-2024 по мнению украинских журналистов.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Лионель Месси Лаутаро Мартинес

Статьи по теме

"Есть МЛС до и после него": Месси заслужил сравнение с Майклом Джорданом "Есть МЛС до и после него": Месси заслужил сравнение с Майклом Джорданом
Щенсны рассказал, против кого всегда боялся играть Щенсны рассказал, против кого всегда боялся играть
Гвардиола: Возможно, это неуважение к Пеле и Марадоне, но для меня Месси сильнейший футболист в истории Гвардиола: Возможно, это неуважение к Пеле и Марадоне, но для меня Месси сильнейший футболист в истории
Маскерано: Если бы Месси стал защитником, возможно, он был бы одним из лучших Маскерано: Если бы Месси стал защитником, возможно, он был бы одним из лучших
Помочь журналистам

Видео

Счастливая дата: Украина выиграла все матчи, которые проводила 14 октября
Счастливая дата: Украина выиграла все матчи, которые проводила 14 октября

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Цуренко вылетела из ТОП-100, падения Свитолиной, Стародубцевой, Калининой и других
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сохраняет первую строчку рейтинга, лучший украинец вне топ-300
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024
просмотров

Последние новости

Европа20:34
Тренер Эвертона высказался о готовности Миколенко к следующему матчу
Европа20:03
Гендиректор Байера отверг возможность продажи Вирца в Баварию
Формула 119:58
В 2025 году пилоты Формулы-1 останутся без дополнительного очка
Европа19:40
Лукаку - о выступлении на ЧМ-2022: Целую неделю плакал каждый день
Европа19:31
Женская сборная Украины по футзалу «уничтожила» Северную Ирландию в квалификации на чемпионат мира
Европа18:57
Барселона интересуется рядом игроков, которые станут свободными агентами летом
Формула 118:55
Ферстаппен: На месте Пиастри никогда бы не согласился на роль второго номера
Европа18:33
Месси рассказал, кто по его мнению заслуживает Золотой Мяч-2024
Европа18:20
Хавбек сборной Испании заинтересовал ряд крупных клубов
Европа17:59
Ювентус работает над разрывом контракта с Погба
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK