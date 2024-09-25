Родри - обладатель Золотого мяча-2024 по мнению украинских журналистов

ISPORT.UA вместе с FOOOTBALL.UA провел собственное голосование на главную индивидуальную награду года.

28 октября состоится церемония вручения Золотого мяча-2024 - наиболее престижной индивидуальной награды в футболе.

По некоторым данным, победителем в текущем году станет вингер мадридского Реала Винисиус Жуниор, однако такой итог устраивает далеко не всех.

Именно потому ISPORT.UA вместе с Football.ua провел собственное голосование на обладателя Золотого мяча-2024.

В нем приняли участие 30 человек, среди которых известные журналисты, комментаторы и спортсмены.

Читай также: Кто выиграет Золотой мяч 2024: Винисиус явный фаворит, Родри и Беллингем имеют небольшие шансы

По итогам голосования, с небольшим отрывом выиграл хавбек Манчестер Сити Родри Эрнандес, а вероятный победитель по версии France Football остался лишь третьим.

Также стоит отметить, что украинцы подняли Артема Добвика на 10-е место в списке претендентов, он попал в топ-5 троих респондентов.

Несколько интересных фактов о нашем голосовании.

По четыре респондента не добавили в свой ТОП-5 либо Родри, либо Джуда Беллингема (Винисиуса не выбрало семеро голосующих). При этом обоих игроков по 9 раз ставили на первое место, но если Родри еще и 8 раз был вторым, то Джуду отдавали "серебро" только пять раз, тогда как "бронзу" - девять.

Чаще всего на второй позиции наши респонденты видели Винисиуса Жуниора – тоже девять раз, а вот на четвертую строчку чаще всех ставили Дани Карвахаля. Интересно, что Родри ни разу не ставили пятым, а вот Эрлинг Голанд стал лидером по нахождению на последней ступени ТОПа – 5 раз.

На первую позицию, кроме Родри и Джуда, респонденты ставили Винисиуса, Карвахаля (по 4 раза), Ламина Ямала, Тони Крооса, Флориана Вирца и Букайо Сака (по 1 разу).

В общей сложности баллы набрали 18 футболистов из 30 номинантов. Кроме ТОП-10 – это Букайо Сака (Арсенал, 6 очков), Гранит Джака (Байер, 6), Фил Фоден (Манчестер Сити, 5), Гарри Кейн (Бавария, 4), Килиан Мбаппе (Реал Мадрид, 4), Дани Ольмо (Барселона, 1), Коул Палмер (Челси, 1) и Мартин Эдегор (Арсенал, 1).

Картинка кликабельна

Без голосов остались Адемола Лукман (Аталанта), Алехандро Гримальдо (Байер), Антонио Рюдигер (Реал Мадрид), Уильям Салиба (Арсенал), Витинья Феррейра (ПСЖ), Деклан Райс (Арсенал), Эмилиано Мартинес (Астон Вилла) Матс Хуммельс (Рома), Нико Уильямс (Атлетик), Рубен Диаш (Манчестер Сити), Федерико Вальверде (Реал Мадрид) и Хакан Чалханоглу (Интер).

Соглашаетесь ли вы с такими результатами? С чьим выбором вы согласны?

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!