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Marca назвала будущего обладателя Золотого мяча-2024

Победитель уже знает, что вскоре получит престижную награду.
Сегодня, 10:48
Золотой мяч / Getty Images
Золотой мяч / Getty Images

Авторитетное испанское издание Marca сообщило, кто станет обладателем Золотого мяча в 2024 году.

По информации источника, саму престижную индивидуальную награду в футболе в этот раз получит вингер мадридского Реала и сборной Бразилии Винисиус Жуниор.

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Отмечается, что 24-летнему бразильцу уже сообщили, что 28 октября на церемонии в Париже он получит Золотой мяч от France Football.

Источник: Getty Images

В минувшем сезоне Винисиус Жуниор выиграл с Реалом Лигу чемпионов, Ла Лигу и Суперкубок Испании. Бразилец забил 24 гола и отдал 11 результативных передач в 39 матчах во всех турнирах.

Напомним, ранее France Football огласил имена всех номинантов на Золотой мяч-2024.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Золотой мяч Реал Мадрид Винисиус Жуниор

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