Месси, Родриго и другие заслуженные игроки, не получившие номинацию на Золотой мяч

ISPORT выделил футболистов, которые вполне могли оказаться в 30-е, но в итоге их там не оказалось.

Накануне France Football опубликовал список номинантов на получение Золотого мяча в 2024 году. Несмотря на то, что реальных претендентов на звание всего топ-3-4 человека, список традиционно составлен из трех десятков футболистов.

Конечно, как всегда, после обнародования номинантов начинаются дискуссии по теме "кого забыли включить" или "кто не заслуживает здесь быть". ISPORT решил поговорить первым и выделил несколько футболистов, которые могли бы оказаться в этом списке, но не оказались.

Родриго Гоэс (Реал Мадрид)

Главные достижения: выиграл Лигу чемпионов и чемпионат Испании в статусе основного игрока лучшего клуба мира.

Если честно, то именно 23-летний бразилец вдохновил написание этого материала, ведь он отреагировал на свое "не попадание" в ТОП-30 коллажем с выигранными кубками, запостившим в своих социальных сетях.

Источник: Instagram

Безусловно, Родриго являлся важной составляющей команды. Он забивал в обоих матчах против Ман Сити в Лиге чемпионов, но, конечно, сиял не так ярко, как его другие партнеры по команде. Тем не менее, если бы он попал в "тридцатку", то вопросов по этому поводу наверняка не было бы.

Хулиан Альварес (Ман Сити/Атлетико Мадрид)

Главные достижения: победа в чемпионате Англии и Копа Америка.

Аргентинец в прошлом сезоне отыграл более семи десятков матчей! При этом принято считать, что он был только на подхвате у Пепа Гвардиолы, но на самом деле Хулиан 31 раз выходил на поле в стартовом составе Сити только в АПЛ.

Источник: Instagram

Альварес хоть и не был на ведущих ролях ни в клубе, ни в сборной, но все же был важным винтиком в механизме работы своих команд, помогая им добиваться нужного результата.

Антуан Гризманн (Атлетико Мадрид)

Главные достижения: полуфинал Лиги чемпионов и крутое полугодие

Французский нападающий прямо сейчас находится далеко от звания одного из лучших игроков мира, но еще в январе это было не так.

Антуан провел просто феноменальное первое полугодие, буквально увлекая Атлетико к вершине. Он забивал, ассистировал и просто оказал колоссальное влияние на партнеров.

Но потом случилась травма. Не очень тяжелая, через пару недель Антуан вернулся, но уже был не тем игроком, которым к ней. Начиная с марта, в прошлом сезоне Гризманн забивал только в трех матчах. Да, забил шесть голов, но все же… Ни забитого мяча на Евро, вылет от Борусии в ЛЧ. Пожалуй, француза не включили в ТОП-30 справедливо, но первое полугодие все же было очень крутым.

Серу Гирасси (Штутгарт/Боруссия Дортмунд)

Главные достижения: Лучший бомбардир Бундеслиги среди тех, кого зовут не Гарри.

Конечно, все мы очень рады тому, что Артем Довбик попал в список из тридцати номинантов на Золотой мяч, но где в нем Сэру Гирасси?

Источник: Instagram

28-летний нападающий забил в Бундеслиге 28 голов (на четыре больше, чем Довбик в Ла Лиге), тогда как в прошлом году у лучшего бомбардира турнира было всего 16 мячей. Его Штутгарт, которому прочили нижнюю половину таблицы в итоге смог обойти Баварию.

Гвинеец провел прекрасный сезон, по итогам которого перебрался в дортмундскую Борусию, и точно заслуживал попадания в этот список.

Лео Месси (Интер Майами)

Главные достижения: победа на Копа Америка и переписанная история футбола США.

Конечно возраст берет свое и аргентинский гений все же немного регрессирует, но тот уровень футбола, который для Месси "низок", для большинства футболистов все еще "облачный".

Источник: Instagram

Лео переехал в США и сразу начал показывать, что он лучше всех остальных минимум на голову. Несколько побитых рекордов и выигранный Кубок Лиг почти сразу. 2024 год Месси также начал шикарно, забивая чуть ли не в каждом матче.

Летом Лео снова надел капитанскую повязку и повел свою сборную к победе на Копа Америка. И хотя Месси не был главной звездой своей команды, но сыграл сверхважную роль в этом достижении.

Еще несколько персонажей

Хотя многие не вспомнят три последних клуба Хамеса Родригеса, но прошедшую Копа Америка он провел на невероятном уровне. Колумбийца сравнимы с Дани Ольмо, который также ничем выдающимся не отличился на клубном уровне, но круто показал себя на Евро и попал в список 30-ти.

В списке номинантов мы видим и героя финала Лиги Европы Адемолу Лукмана, но давайте честно, до того матча против Байера о нем никто не говорил и вряд ли бы он попал даже в список 200 лучших. Почему тогда в "тридцатке" нет Коди Гакпо или Джорджа Микаутадзе, круто проведших Евро и при этом на клубном уровне не отставших от нигерийца в плане результативности.

Лоис Опенда и Александер Сорлот – читайте абзац о Гирассе, ситуация этих ребят тоже очень похожа. Они забивали очень многое в этом сезоне и их "кампании" вряд ли можно назвать хуже, чем у Артема Довбика.

Полузащитник ПСЖ Витинья провел действительно качественный сезон, но настолько ли он больше заслуживает быть в списке, чем условный Орельен Чуамэни или герой чемпионата Европы Фабиан Руис?

Ну и как не вспомнить Криштиану Роналду? Несмотря на возраст и статус чемпионата, его бомбардирские показатели просто поражают, но, похоже, у France Football не считают это достаточной причиной для включения игрока.

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