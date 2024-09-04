France Football огласил имена всех номинантов на Золотой мяч-2024
И Артем Довбик - один из претендентов на награду.
В среду, 4 сентября, французский журнал France Football огласил имена футболистов, которые были номинированы на Золотой мяч-2024.
Стоит отметить, что в перечне номинантов нашлось место форварду Ромы и сборной Украины Артему Довбику.
Всего же список претендентов состоит из тридцати фамилий:
- Джуд Беллингем (Реал)
- Рубен Диаш (Манчестер Сити)
- Фил Фоден (Манчестер Сити)
- Федерико Вальверде (Реал)
- Эмилиано Мартинес (Астон Вилла)
- Эрлинг Холанд (Манчестер Сити)
- Нико Уильямс (Атлетик)
- Гранит Джака (Байер)
- Артем Довбик (Днепр-1/Жирона/Рома)
- Тони Кроос (Реал)
- Винисиус Жуниор (Реал)
- Дани Ольмо (РБ Лейпциг/Барселона)
- Флориан Вирц (Байер)
- Мартин Эдегор (Арсенал)
- Матс Хуммельс (Боруссия Дортмунд/Рома)
- Родри (Манчестер Сити)
- Харри Кейн (Бавария)
- Деклан Райс (Арсенал)
- Витинья (ПСЖ)
- Коул Палмер (Челси)
- Дани Карвахаль (Реал)
- Ламин Ямаль (Барселона)
- Букайо Сака (Арсенал)
- Хакан Чалханоглу (Интер)
- Вильям Салиба (Арсенал)
- Килиан Мбаппе (Реал)
- Лаутаро Мартинес (Интер)
- Адемола Лукман (Аталанта)
- Антонио Рюдигер (Реал)
- Алехандро Гримальдо (Байер)
Напомним, что голкипер Реала и сборной Украины Андрей Лунин претендует на награду имени Льва Яшина за его успехи в прошлом сезоне.
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