iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

France Football огласил имена всех номинантов на Золотой мяч-2024

И Артем Довбик - один из претендентов на награду.
Сегодня, 21:58
Золотой мяч / Getty Images
Золотой мяч / Getty Images

В среду, 4 сентября, французский журнал France Football огласил имена футболистов, которые были номинированы на Золотой мяч-2024.

Стоит отметить, что в перечне номинантов нашлось место форварду Ромы и сборной Украины Артему Довбику.

Всего же список претендентов состоит из тридцати фамилий:

  • Джуд Беллингем (Реал)
  • Рубен Диаш (Манчестер Сити)
  • Фил Фоден (Манчестер Сити)
  • Федерико Вальверде (Реал)
  • Эмилиано Мартинес (Астон Вилла)

https://x.com/ballondor
https://x.com/ballondor

  • Эрлинг Холанд (Манчестер Сити)
  • Нико Уильямс (Атлетик)
  • Гранит Джака (Байер)
  • Артем Довбик (Днепр-1/Жирона/Рома)
  • Тони Кроос (Реал)

https://x.com/ballondor
https://x.com/ballondor

  • Винисиус Жуниор (Реал)
  • Дани Ольмо (РБ Лейпциг/Барселона)
  • Флориан Вирц (Байер)
  • Мартин Эдегор (Арсенал)
  • Матс Хуммельс (Боруссия Дортмунд/Рома)

https://x.com/ballondor
https://x.com/ballondor

  • Родри (Манчестер Сити)
  • Харри Кейн (Бавария)
  • Деклан Райс (Арсенал)
  • Витинья (ПСЖ)
  • Коул Палмер (Челси)

https://x.com/ballondor
https://x.com/ballondor

  • Дани Карвахаль (Реал)
  • Ламин Ямаль (Барселона)
  • Букайо Сака (Арсенал)
  • Хакан Чалханоглу (Интер)
  • Вильям Салиба (Арсенал)

https://x.com/ballondor
https://x.com/ballondor

  • Килиан Мбаппе (Реал)
  • Лаутаро Мартинес (Интер)
  • Адемола Лукман (Аталанта)
  • Антонио Рюдигер (Реал)
  • Алехандро Гримальдо (Байер)

https://x.com/ballondor
https://x.com/ballondor

Напомним, что голкипер Реала и сборной Украины Андрей Лунин претендует на награду имени Льва Яшина за его успехи в прошлом сезоне.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Золотой мяч артем довбик

Статьи по теме

Хуммельс подписал контракт с Ромой Хуммельс подписал контракт с Ромой
Роналду и Месси не попали в номинацию на Золотой мяч впервые с 2003 года Роналду и Месси не попали в номинацию на Золотой мяч впервые с 2003 года
Довбик может получить финалиста ЛЧ в одноклубники Довбик может получить финалиста ЛЧ в одноклубники
Бывший центрбек Атлетико стал одноклубником Довбика Бывший центрбек Атлетико стал одноклубником Довбика
Помочь журналистам

Видео

Иноуэ - Дохени: обзор боя
Иноуэ - Дохени: обзор боя

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Шахтер узнает соперников: онлайн-трансляция жеребьевки основной части Лиги чемпионов
просмотров
Динамо узнает своих соперников: жеребьевка основного раунда Лиги Европы
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024
просмотров

Последние новости

Олимпийские игры23:22
Все медали Украины на Паралимпиаде-2024: наши спортсмены заработали уже 52 награды
Олимпийские игры23:18
Москаленко с мировым рекордом стала чемпионкой Паралимпиады-2024
Европа23:01
Хуммельс подписал контракт с Ромой
Киберспорт22:50
The International 2024: завершился первый тур группового этапа
Киберспорт22:45
ESL Pro League Season 20: FlyQuset уступили FaZe, Eternal Fire обыграли Sangal, NaVi победили NiP
Украина22:41
"Сделаю фанатов счастливыми": экс-вингер Шахтера и Баварии зарегистрировался на OnlyFans
Европа22:13
Роналду и Месси не попали в номинацию на Золотой мяч впервые с 2003 года
Европа21:58
France Football огласил имена всех номинантов на Золотой мяч-2024
Европа21:30
Довбик номинирован на Золотой мяч 2024 года
Олимпийские игры21:27
Украина выиграла смешанную эстафету в плавании на Паралимпиаде-2024
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK