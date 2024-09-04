France Football огласил имена всех номинантов на Золотой мяч-2024

И Артем Довбик - один из претендентов на награду.

В среду, 4 сентября, французский журнал France Football огласил имена футболистов, которые были номинированы на Золотой мяч-2024.

Стоит отметить, что в перечне номинантов нашлось место форварду Ромы и сборной Украины Артему Довбику.

Всего же список претендентов состоит из тридцати фамилий:

Джуд Беллингем (Реал)

Рубен Диаш (Манчестер Сити)

Фил Фоден (Манчестер Сити)

Федерико Вальверде (Реал)

Эмилиано Мартинес (Астон Вилла)

https://x.com/ballondor

Эрлинг Холанд (Манчестер Сити)

Нико Уильямс (Атлетик)

Гранит Джака (Байер)

Артем Довбик (Днепр-1/Жирона/Рома)

Тони Кроос (Реал)

https://x.com/ballondor

Винисиус Жуниор (Реал)

Дани Ольмо (РБ Лейпциг/Барселона)

Флориан Вирц (Байер)

Мартин Эдегор (Арсенал)

Матс Хуммельс (Боруссия Дортмунд/Рома)

https://x.com/ballondor

Родри (Манчестер Сити)

Харри Кейн (Бавария)

Деклан Райс (Арсенал)

Витинья (ПСЖ)

Коул Палмер (Челси)

https://x.com/ballondor

Дани Карвахаль (Реал)

Ламин Ямаль (Барселона)

Букайо Сака (Арсенал)

Хакан Чалханоглу (Интер)

Вильям Салиба (Арсенал)

https://x.com/ballondor

Килиан Мбаппе (Реал)

Лаутаро Мартинес (Интер)

Адемола Лукман (Аталанта)

Антонио Рюдигер (Реал)

Алехандро Гримальдо (Байер)

https://x.com/ballondor

Напомним, что голкипер Реала и сборной Украины Андрей Лунин претендует на награду имени Льва Яшина за его успехи в прошлом сезоне.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!