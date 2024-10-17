iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Месси - об участии в следующем Чемпионате мира: Я не люблю спешить

Лео еще не определился с окончательным решением.
Вчера, 23:28
Лионель Месси / Getty Images
Лионель Месси / Getty Images

Футболист сборной Аргентины и Интер Майами Лионель Месси поделился мыслями о возможности участия в следующем Чемпионате мира-2026.

По словам Месси, он надеется, что сможет быть на хорошем уровне на момент Мундиаля в Канаде, США и Мексике, но он не принял окончательного решения.

«Все происходит у меня в голове, я не заглядываю наперед. Стараюсь получать удовольствие с каждого дня.

Когда придет время, то будет видно, я не люблю спешить. Надеюсь, смогу продолжить выступать на этом уровне, чтобы чувствовать себя хорошо и быть счастливым, я больше на это ориентируюсь, чем на то сыграю я или нет», - заявил Лионель в комментарии Marca.

Напомним, ранее сообщалось, что Месси считает, что он достиг всего, что мог в футболе.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: чемпионат мира Лионель Месси

Статьи по теме

Месси рассказал, кто по его мнению заслуживает Золотой Мяч-2024 Месси рассказал, кто по его мнению заслуживает Золотой Мяч-2024
"Есть МЛС до и после него": Месси заслужил сравнение с Майклом Джорданом "Есть МЛС до и после него": Месси заслужил сравнение с Майклом Джорданом
Щенсны рассказал, против кого всегда боялся играть Щенсны рассказал, против кого всегда боялся играть
Гвардиола: Возможно, это неуважение к Пеле и Марадоне, но для меня Месси сильнейший футболист в истории Гвардиола: Возможно, это неуважение к Пеле и Марадоне, но для меня Месси сильнейший футболист в истории
Помочь журналистам

Видео

Счастливая дата: Украина выиграла все матчи, которые проводила 14 октября
Счастливая дата: Украина выиграла все матчи, которые проводила 14 октября

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Цуренко вылетела из ТОП-100, падения Свитолиной, Стародубцевой, Калининой и других
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сохраняет первую строчку рейтинга, лучший украинец вне топ-300
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024
просмотров

Последние новости

Европа00:56
Набил имя дочери на руке: игрок Шахтера узнал, что не является отцом своего ребенка
Европа00:24
Кроос - о жизни после завершения карьеры футболиста: Я чувствую себя прекрасно
Вчера, 23:59
Европа23:59
Главный тренер Брентфорда Ярмолюка может заменить Тен Хага в МЮ
Европа23:28
Месси - об участии в следующем Чемпионате мира: Я не люблю спешить
Европа23:05
Ямаль, Мейну, Гюлер и другие: Определился финальный список номинантов на Golden Boy
Европа22:59
Моуринью хочет усилить Фенербахче двумя испанцами уже зимой
Европа22:41
Экс-звезда Арсенала получит свою первую тренерскую работу во взрослом футболе
Формула 122:20
Ред Булл подозревают в мошенничестве с дорожным просветом
Европа21:59
Месси: Спасибо Богу за то, что я могу сказать, что достиг всего о чем мечтал
Европа21:58
Экс-игрок Челси заявил, что у Мудрика есть все шансы стать звездой АПЛ
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK