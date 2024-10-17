Месси - об участии в следующем Чемпионате мира: Я не люблю спешить

Лео еще не определился с окончательным решением.

Футболист сборной Аргентины и Интер Майами Лионель Месси поделился мыслями о возможности участия в следующем Чемпионате мира-2026.

По словам Месси, он надеется, что сможет быть на хорошем уровне на момент Мундиаля в Канаде, США и Мексике, но он не принял окончательного решения.

«Все происходит у меня в голове, я не заглядываю наперед. Стараюсь получать удовольствие с каждого дня.

Когда придет время, то будет видно, я не люблю спешить. Надеюсь, смогу продолжить выступать на этом уровне, чтобы чувствовать себя хорошо и быть счастливым, я больше на это ориентируюсь, чем на то сыграю я или нет», - заявил Лионель в комментарии Marca.

Напомним, ранее сообщалось, что Месси считает, что он достиг всего, что мог в футболе.

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