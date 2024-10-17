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Месси: Спасибо Богу за то, что я могу сказать, что достиг всего о чем мечтал

Лионель осуществил все свои желания в футболе.
Сегодня, 21:59
Лионель Месси / Getty Images
Лионель Месси / Getty Images

Вингер Интер Майами и сборной Аргентины Лионель Месси рассказал, осталось ли в футболе что-то, чего он еще не достиг, но хотел бы.

По словам игрока «розовых» и «альбиселесте», после завоевания Чемпионата мира, он осуществил все свои мечты.

"Что осталось мне сделать в футболе? Спасибо Богу за то, что я могу сказать, что достиг всех своих мечтаний.

Моей самой большой мечтой было выиграть Чемпионат мира.

В Барселоне - клубе своей жизни, я выиграл все, что мог. В ПСЖ - также. Я не могу просить о чем-то большем", - сказал Лионель в интервью изданию Marca.

Напомним, ранее Месси назвал своего главного фаворита в борьбе за Золотой Мяч-2024

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