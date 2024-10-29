Месси отреагировал на церемонию Золотой мяч-2024

В Париже состоялась церемония вручения Золотого мяча 2024. Главный приз получил полузащитник Манчестер Сити Родри.

Нападающий Интер Майами Лионель Месси поздравил победителей и номинантов Золотого мяча.

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"Поздравляю всех победителей и номинантов Золотого мяча в 2024 году, особенно Эмилиано Мартинеса, как здорово – еще одна награда лучшего вратаря мира. Лаутаро Мартинеса, Лионеля Скалони и Алехандро Гарначо – очень приятно видеть их там", - написал Месси.

Вратарь Астон Виллы и сборной Аргентины Эмилиано Мартинес стал обладателем трофея Яшина по итогам сезона-2023/24.

Напомним, организаторы Золотого мяча опозорились, не узнав обладателя награды.

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