Довбик вместе с супругой в стильных образах появились на красной дорожке Золотого мяча

Нападающий сборной Украины и Ромы Артем Довбик прибыл на церемонию вручения Золотой мяч-2024.

Форвард приехал на мероприятие вместе со своей возлюбленной Юлией.

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Пара одела роскошные вечерние наряды.

Артем и Юлия пофотографировалась на красной дорожке, а затем пошли в зал.

Отметим, что Артем занял 29 место в голосовании, а Юлия уже поздравила мужа с результатом.

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