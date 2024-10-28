Довбик вместе с супругой в стильных образах появились на красной дорожке Золотого мяча
Артем оказался среди лучших футболистов года.
Нападающий сборной Украины и Ромы Артем Довбик прибыл на церемонию вручения Золотой мяч-2024.
Форвард приехал на мероприятие вместе со своей возлюбленной Юлией.
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Пара одела роскошные вечерние наряды.
Артем и Юлия пофотографировалась на красной дорожке, а затем пошли в зал.
Отметим, что Артем занял 29 место в голосовании, а Юлия уже поздравила мужа с результатом.
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