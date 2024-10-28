"Горжусь тобой": жена Довбика поздравила украинца с результатом голосования ЗМ-2024
В понедельник, 28 октября, состоится 68-я церемония вручения самой престижной индивидуальной награды в футболе - Золотого мяча от журнала France Football.
Украинский нападающий Артем Довбик, который был номинирован на награду, узнал свое место в списке.
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Форвард Ромы, который летом перешел в римский клуб из Жироны, занял 29 место.
Супруга Довбика Юлия поздравила его с достижением. Артем стал первым украинцем, который был номинирован на Золотой мяч после Андрея Швеченко.
"Горжусь тобой! Продолжай идти вперед! Люблю тебя!", - написала Юлия.
Напомним, испанский певец смотрел Эль-Классико с легендами Барселоны.
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