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"Я окружен": Испанский певец смотрел Эль-Классико с легендами Барселоны

Необычная компания собралась.
Сегодня, 16:45
Реал - Барселона / Getty Images
Реал - Барселона / Getty Images

Испанский певец Алехандро Санс показал, как смотрел Эль-Классико.

Напомним, накануне Барселона деклассировала Реал в рамках 11-тура Ла Лиги.

Санс - известный болельщик мадридского Реала, а потому многие были удивлены выбранной для просмотра компанией.

Певец опубликовал снимок, как смотрел матч с Серхио Бускетсом, Жорди Альбой и Фернандо Льоренте. Санс подписал фото "Смотрю Эль-Классико. Да, я окружен".

instagram.com/stories/alejandrosanz
instagram.com/stories/alejandrosanz

Ранее также Мбаппе установил личный антирекорд в матче против Барселоны.

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