"Я окружен": Испанский певец смотрел Эль-Классико с легендами Барселоны
Необычная компания собралась.
Испанский певец Алехандро Санс показал, как смотрел Эль-Классико.
Напомним, накануне Барселона деклассировала Реал в рамках 11-тура Ла Лиги.
Санс - известный болельщик мадридского Реала, а потому многие были удивлены выбранной для просмотра компанией.
Певец опубликовал снимок, как смотрел матч с Серхио Бускетсом, Жорди Альбой и Фернандо Льоренте. Санс подписал фото "Смотрю Эль-Классико. Да, я окружен".
Ранее также Мбаппе установил личный антирекорд в матче против Барселоны.
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