Мбаппе установил личный антирекорд
Француз отметился лишь восемью офсайдами.
Нападающий Реала Килиан Мбаппе отметился антирекордом в противостоянии с Барселоной.
Напомним, каталонский клуб легко разобрался с Реалом, забив четыре безответных гола.
Французский форвард сумел отличиться лишь тем, что восемь раз попал в офсайд.
Это худший результат в топ-5 лигах минимум за последние шесть лет. Кроме того, это также личный антирекорд для самого Мбаппе.
Ранее также Куртуа оценил выступление Лунина.
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