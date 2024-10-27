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Мбаппе установил личный антирекорд

Француз отметился лишь восемью офсайдами.
Сегодня, 15:25
Килиан Мбаппе / Getty Images
Килиан Мбаппе / Getty Images

Нападающий Реала Килиан Мбаппе отметился антирекордом в противостоянии с Барселоной.

Напомним, каталонский клуб легко разобрался с Реалом, забив четыре безответных гола.

Французский форвард сумел отличиться лишь тем, что восемь раз попал в офсайд.

Это худший результат в топ-5 лигах минимум за последние шесть лет. Кроме того, это также личный антирекорд для самого Мбаппе.

Ранее также Куртуа оценил выступление Лунина.

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