Куртуа оценил игру Лунина в провальном Эль Класико

Основной голкипер Реала стал на защиту своего украинского коллеги.

Мадридский Реал в матче 11-го тура испанской Ла Лиги потерпел разгромное поражение на своем поле от Барселоны со счетом 0:4.

Ворота "сливочных" в этом Эль Класико защищал Андрей Лунин ввиду отсутствия из-за травмы основного голкипера команды Тибо Куртуа.

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Как утверждает Defensa Central, чтобы поддержать своего украинского коллегу после болезненного результата, бельгиец стал на его защиту, заявив, что он не виноват в пропущенных голах.

"Твоей вины в голах нет, их все невозможно было отразить", - сказал бельгийский голкипер украинцу.

Напомним, на ISPORT доступно видео голов и лучших моментов матча Барселона - Реал (4:0).

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