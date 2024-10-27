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Реал - Барселона 0:4 видео голов и лучших моментов матча 26.10.2024

Вашему вниманию обзор Эль Класико.
Сегодня, 07:58
Барселона разгромила Реал / Getty Images
Барселона разгромила Реал / Getty Images

В субботу, 26 октября, Реал принимал на Сантьяго Бернабеу Барселону в рамках 11-го тура испанской Ла Лиги.

После безголевого первого тайма во второй половине Эль Класико в воротах мадридской команды, которые в этом поединке защищал украинец Андрей Лунин, побывало четыре безответных мяча.

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Счет в матче на 54-й минуте открыл Роберт Левандовски, а через две минуты увеличил преимущество каталонцев. Ближе к концу встречи Ламин Ямал довел результат до разгромного, а Рафинья поставил точку в противостоянии.

Вашему вниманию видео всех голов матча Реал - Барселона в 11-м туре Ла Лиги:

Реал - Барселона 0:4

Голы Левандовски, 54, 56, Ямаль, 77, Рафинья, 84

Реал: Лунин - Васкес, Милитао, Рюдигер, Менди - Вальверде, Чуамэни (Модрич, 63), Камавинга (Диас, 77), Беллингем - Винисиус, Мбаппе

Барселона: Пенья - Кунде, Кубарси, Мартинес, Бальде - Касадо (Ольмо, 66), Педри (Гави, 88) - Ямал, Лопес (де Йонг, 46), Рафинья - Левандовски

Предупреждения: Винисиус, Милитао - Касадо, Кунде, Мартинес, Пенья, Гави

Источник: MEGOGO

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