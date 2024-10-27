Реал - Барселона 0:4 видео голов и лучших моментов матча 26.10.2024
В субботу, 26 октября, Реал принимал на Сантьяго Бернабеу Барселону в рамках 11-го тура испанской Ла Лиги.
После безголевого первого тайма во второй половине Эль Класико в воротах мадридской команды, которые в этом поединке защищал украинец Андрей Лунин, побывало четыре безответных мяча.
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Счет в матче на 54-й минуте открыл Роберт Левандовски, а через две минуты увеличил преимущество каталонцев. Ближе к концу встречи Ламин Ямал довел результат до разгромного, а Рафинья поставил точку в противостоянии.
Вашему вниманию видео всех голов матча Реал - Барселона в 11-м туре Ла Лиги:
Реал - Барселона 0:4
Голы Левандовски, 54, 56, Ямаль, 77, Рафинья, 84
Реал: Лунин - Васкес, Милитао, Рюдигер, Менди - Вальверде, Чуамэни (Модрич, 63), Камавинга (Диас, 77), Беллингем - Винисиус, Мбаппе
Барселона: Пенья - Кунде, Кубарси, Мартинес, Бальде - Касадо (Ольмо, 66), Педри (Гави, 88) - Ямал, Лопес (де Йонг, 46), Рафинья - Левандовски
Предупреждения: Винисиус, Милитао - Касадо, Кунде, Мартинес, Пенья, Гави
Источник: MEGOGO
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