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Реал - Барселона огляд і результат матчу чемпіонату Іспанії 26.10.2024

У мадридцев были свои возможности, но почти каждый раз они залезали в офсайды.
Вчера, 23:57
Барселона / Getty Images
Барселона / Getty Images

В рамках 11 тура Ла Лиги Реал встретился с Барселоной.

Команды без траты времени на разведку начали атаковать ворота друг друга.

Первый опасный момент возник уже на 2-й минуте после того, как Килиан Мбаппе получил возможность переиграть Иньяки Пенью, но пробил мимо ворот. Правда, даже в случае забитого гола, его отменили бы из-за офсайда у француза

Хозяева продолжили давить. Через несколько минут они подали три подряд угловых, но, ни один из них не привел к настоящей опасности у ворот «сине-гранатовых».

В общем, первые минуты больше были за мадридцами, но уже на 12-ой минуте опасность возникла у ворот Андрея Лунина. Ламина Ямаля вывели «на свидание» с украинцем, и тот пытался перебросить Андрея. С этой попыткой украинец успешно справился.

Прошло несколько минут и «убийственный» момент был у Беллингема. Иньяки Пенья вытащил мяч с линии ворот, но это не так важно, потому что до этого уже в третий раз за тайм у Мбаппе зафиксировали офсайд.

Данная тенденция продолжалась в течение всего первого тайма. Реал выбегал в контратаки, но каждый раз кто-то из игроков «сливочных», чаще всего, Килиан Мбаппе стартовал рано и оказывался вне игры.

Кіліан Мбаппе
Кіліан Мбаппе / Источник: Getty Images

Шансы, конечно, были и у Барселоны, в частности, однажды Андрей Лунин невероятно спас свою команду после удара с дальней дистанции. Поэтому, первый тайм оказался очень интересным.

На вторую 45-минутку, похоже, вышла только одна команда и этой командой были сегодняшние гости.

Уже на 54-ой минуте каталонцы открыли счет в матче. Удалось это нападающему Роберту Левандовски. Не прошло и трех минут, как поляк оформил дубль.

Роберт Левандовскі
Роберт Левандовскі / Источник: Getty Images

После второго гола подопечные Карло Анчелотти еще пытались попытаться чем-то отвечать сопернику, но единственную опасность у своих ворот Иньяки Пенья создал сам, далеко выйдя из ворот, однако, это не помогло Модричу отквитать один мяч.

Ближе к завершению матча коллектив Ганси Флика довершил разгром своего принципиального соперника. Сначала гол забил Ламин Ямаль, установив рекорд Эль-Класико, а затем «точку» поставил Рафинья.

Статистика матча Ла Лиги Реал - Барселона

Реал - Барселона 0:4

Голы Левандовски, 54, 56, Ямаль, 77, Рафинья, 84

Удары: 9 - 15

Удары в створ: 4 - 7

Владение мячом: 41% - 59%

Реал Мадрид: Лунін — Васкес, Мілітао, Рюдігер, Менді — Вальверде, Чуамені (Модрич, 63), Камавінга (Діас, 77), Беллінгем — Вінісіус, Мбаппе

Барселона: Пенья — Кунде, Кубарсі, Мартінес, Бальде — Касадо (Ольмо, 66), Педрі (Гаві, 88) — Ямал, Лопес (де Йонг, 46), Рафінья — Левандовські

Попередження: Вінісіус, Мілітао — Касадо, Кунде, Мартінес, Пенья, Гаві

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона реал эль-классико

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