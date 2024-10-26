iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Ямаль установил рекорд Эль-Классико

Испанец стал самым молодым автором гола в истории матчей между Реалом и Барсой.
Вчера, 23:46
Ламин Ямаль / Getty Images
Ламин Ямаль / Getty Images

В рамках 11-го тура Реал встречается с Барселоной.

Один из голов в матче забил Ламин Ямаль. Испанский вундеркинд довел счет до разгромного на 80-ой минуте матча.

Таким образом, Ямаль побил рекорд Эль-Класико. На момент своего дебютного забитого мяча в матчах между Реалом и Барсой Ламину исполнилось 17 лет 3 месяца и 14 дней.

На момент написания новости продолжается второй тайм. Счет - 0:3 в пользу Барсы.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона реал эль-классико Ламин Ямаль

Статьи по теме

Ямаль установил забавное достижение на стадионе Реала Ямаль установил забавное достижение на стадионе Реала
Барселона деклассировала Реал с Луниным в составе Барселона деклассировала Реал с Луниным в составе
Топурия защитил титул чемпиона UFC, нокаутировав Холлоуэя Топурия защитил титул чемпиона UFC, нокаутировав Холлоуэя
Магучих - о звании лучшей легкоатлетки Европы: Это для всех моих людей в Украине Магучих - о звании лучшей легкоатлетки Европы: Это для всех моих людей в Украине
Помочь журналистам

Видео

Довбик забил, а Рома нанесла Динамо третье поражение в Лиге Европы: видео лучших моментов матча
Довбик забил, а Рома нанесла Динамо третье поражение в Лиге Европы: видео лучших моментов матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: падения Костюк, Свитолиной, Стародубцевой, Калининой и других, новая первая ракетка мира
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сохраняет первую строчку рейтинга, лучший украинец вне топ-300, провал Марченко
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024
просмотров

Последние новости

Европа01:00
Ямаль установил забавное достижение на стадионе Реала
Другие00:26
Топурия защитил титул чемпиона UFC, нокаутировав Холлоуэя
Вчера, 23:57
Европа23:57
Барселона деклассировала Реал с Луниным в составе
Европа23:46
Ямаль установил рекорд Эль-Классико
Легкая атлетика23:28
Магучих - о звании лучшей легкоатлетки Европы: Это для всех моих людей в Украине
Европа22:59
«Он может оставить свой след": Президент итальянского клуба расхвалил Довбика
22:44
ХИТ разошелся ничьей с Рекордом и впервые покинул Лигу чемпионов после основного этапа
Легкая атлетика22:37
Магучих признали лучшей легкоатлеткой Европы
Формула 122:35
Вольфф назвал главную проблему нынешнего болида Мерседес
Европа22:15
Хави определился с планами на ближайшее будущее
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK