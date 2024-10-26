Ямаль установил рекорд Эль-Классико

Испанец стал самым молодым автором гола в истории матчей между Реалом и Барсой.

В рамках 11-го тура Реал встречается с Барселоной.

Один из голов в матче забил Ламин Ямаль. Испанский вундеркинд довел счет до разгромного на 80-ой минуте матча.

Таким образом, Ямаль побил рекорд Эль-Класико. На момент своего дебютного забитого мяча в матчах между Реалом и Барсой Ламину исполнилось 17 лет 3 месяца и 14 дней.

На момент написания новости продолжается второй тайм. Счет - 0:3 в пользу Барсы.

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