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Разгром от Барселоны положил конец рекордной серии Реала в Ла Лиге

До этого Эль Класико мадридцы не проигрывали в чемпионате в 42 матчах.
Сегодня, 10:59
Реал уступил Барселоне / Getty Images
Реал уступил Барселоне / Getty Images

Барселона в матче 11-го тура испанской Ла Лиги в гостях одержала разгромную победу над Реалом со счетом 4:0.

Это поражение стало концом рекордной беспроигрышной серии мадридской команды в чемпионате Испании, которая насчитывала 42 поединка.

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До этого разгрома в последний раз "сливочные" проигрывали 24 сентября 2023 года, когда уступили в гостях 1:3 Атлетико в шестом туре прошлого сезона. После мадридцы одержали 31 победу и 11 раз сыграли вничью в национальном первенстве.

При этом беспроигрышная серия Барселоны в матчах Ла Лиги составляет 43 матча и состоялась в 2017-18 годах.

Напомним, на ISPORT доступно видео голов и лучших моментов матча Барселона - Реал (4:0).

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