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Футбол

Трубин эффектным тройным сейвом спас Бенфику от пропущенного

Украинец совершил невероятное спасение.
Вчера, 22:30
Анатолий Трубин / Getty Images
Анатолий Трубин / Getty Images

В рамках 1/8 финала Лиги чемпионов Бенфика встречается с Барселоной.

На 12-ой минуте лиссабонцы могли пропускать первый гол в матче, однако, Анатолий Трубин спас команду от почти неизбежного пропущенного.

Украинский голкипер поочередно парировал два удара от Левандовски и один от Ламина Ямаля из чрезвычайно опасных позиций.

Видео момента.

На момент написания новости в матче продолжается первый тайм. Счет - 0:0, Барса играет в меньшинстве после удаления Пау Кубарси.

Напомним, ранее завершился матч Интер - Фейеноорд.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона бенфика Анатолий Трубин

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