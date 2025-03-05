Интер, несмотря на нереализованный пенальти, уверенно переиграл Фейеноорд

"Нерадзурри" спокойно торжествовали против своего соперника.

В рамках первого поединка противостояния в 1/8 финала Лиги чемпионов встретились Интер и Фейеноорд.

Интер, который в данном поединке гостил в Нидерландах, в течение первого тайма полностью владел инициативой и в конце концов отметился голом. Маркус Тюрам открыл счет.

Во второй 45-минутке "нерадзурри" быстро отличились вторым мячом, а затем могли доводить счет до разгромного, однако Петр Зелински не реализовал 11-метровый.

Ответный матч между этими командами пройдет через неделю, 11 марта.

Фейеноорд - Интер 0:2

Голы: Тюрам, 38, Мартинес, 50

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