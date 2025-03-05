Интер, несмотря на нереализованный пенальти, уверенно переиграл Фейеноорд
"Нерадзурри" спокойно торжествовали против своего соперника.
В рамках первого поединка противостояния в 1/8 финала Лиги чемпионов встретились Интер и Фейеноорд.
Интер, который в данном поединке гостил в Нидерландах, в течение первого тайма полностью владел инициативой и в конце концов отметился голом. Маркус Тюрам открыл счет.
Во второй 45-минутке "нерадзурри" быстро отличились вторым мячом, а затем могли доводить счет до разгромного, однако Петр Зелински не реализовал 11-метровый.
Ответный матч между этими командами пройдет через неделю, 11 марта.
Фейеноорд - Интер 0:2
Голы: Тюрам, 38, Мартинес, 50
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