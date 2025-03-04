Ключевой игрок не поможет Бенфике в матче с Барселоной

Одноклубник Трубина пропустит первую встречу с каталонцами в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Вингер Бенфики Анхель Ди Мария не примет участия в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против Барселоны.

37-летний аргентинец не успевает восстановиться от мышечной травмы, которую он получил еще 12 февраля в поединке главного еврокубка с Монако, после чего на поле не выходил.

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Об этом сообщил главный тренер Бенфики Бруну Лаже

"Ожидаю, что матч будет напряженным. Завтрашний результат будет важным, но решающим будет результат ответного матча. Ди Мария будет недоступен для игры", - приводит слова наставника лиссабонцев Record.

В нынешнем сезоне Ди Мария провел за "орлов" 32 матча во всех турнирах, записав на свой счет 14 голов и пять результативных передач.

Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между Бенфикой и Барселоной состоится в среду, 5 марта, и начнется в 22:00 по киевскому времени.

Ранее тренер Бенфики рассказал, сыграет ли украинский голкипер Анатолий Трубин с Барселоной.

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