"Пусть он будет на высоте": тренер Бенфики рассказал, сыграет ли Трубин с Барселоной
Главный тренер Бенфики Бруну Лаже поделился ожиданиями от игры вратаря Анатолия Трубина в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против Барселоны.
По словам специалиста, он ожидает, что украигнский голкипер может команде получить положительный результат.
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"Пусть он будет на высоте, ведь у него была возможность потренироваться и отдохнуть. Он очень хорошо тренировался и очень хорошо играл за Бенфику.
Нам всем нужно отдыхать. Мы всем игрокам давали отдыхать, но с Трубиным еще нет. Сейчас мы воспользовались этим, поскольку Саму очень хорошо тренировался.
Трубин не может расслабляться, потому что у него есть достойный конкурент. И у нас также есть молодой талант Андре Гомеш", - приводит слова тренера Record.
Два последних матча Бенфики Трубин провел на скамейке запасных, а в воротах играл Самуэл Соареш.
Первый матч Бенфика - Барселона состоится 4 марта, начало в 22:00 по Киеву.
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