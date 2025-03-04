"Пусть он будет на высоте": тренер Бенфики рассказал, сыграет ли Трубин с Барселоной

Бруну Лаже высказался по поводу украинского вратаря, который пропустил последних два матча.

Главный тренер Бенфики Бруну Лаже поделился ожиданиями от игры вратаря Анатолия Трубина в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против Барселоны.

По словам специалиста, он ожидает, что украигнский голкипер может команде получить положительный результат.

Читай также: Цыганков попал в символическую сборную Ла Лиги

"Пусть он будет на высоте, ведь у него была возможность потренироваться и отдохнуть. Он очень хорошо тренировался и очень хорошо играл за Бенфику.

Нам всем нужно отдыхать. Мы всем игрокам давали отдыхать, но с Трубиным еще нет. Сейчас мы воспользовались этим, поскольку Саму очень хорошо тренировался.

Трубин не может расслабляться, потому что у него есть достойный конкурент. И у нас также есть молодой талант Андре Гомеш", - приводит слова тренера Record.

Два последних матча Бенфики Трубин провел на скамейке запасных, а в воротах играл Самуэл Соареш.

Первый матч Бенфика - Барселона состоится 4 марта, начало в 22:00 по Киеву.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!