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Футбол

Цыганков попал в символическую сборную Ла Лиги

Украинец попал в одну 11-ку со звездами Барсы.
Сегодня, 14:39
Виктор Цыганков / Getty Images
Виктор Цыганков / Getty Images

Статистический портал SofaScore поделился своей версией символической сборной 26-го тура Ла Лиги.

В команду среди прочих попал и вингер Жироны Виктор Цыганков. В матче против Сельты (2:2) украинец отдал ассист и отметился голом.

Компанию в 11-ке Цыганкову составил, в частности, квартет из Барселоны: Жерар Мартин, Рональд Араухо, Дани Ольмо, Ламин Ямаль.

Виктор по итогам поединка против Сельты получил оценку 8.4

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Виктор Цыганков

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