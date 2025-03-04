Трансферные отношения: последние и самые дорогие переходы между командами-соперниками по 1/8 финала Лиги чемпионов

ISPORT рассказывает о рыночных связях коллективов, которые встретятся между собой в следующем раунде ЛЧ.

В стыковых матчах Лиги чемпионов среди других произошло интересное противостояние между Миланом и Фейеноордом. "Перчинки" ему добавляло присутствие форварда Сантьяго Хименеса.

Этого нападающего Милан приобрел именно в Фейеноорде буквально за неделю до первого матча.

ISPORT решил вспомнить самые интересные трансферные истории между командами-соперницами следующего раунда Лиги чемпионов.

Барселона – Бенфика

Португальский гранд славится своим умением продавать игроков, но на самом деле с Барселоной у них гораздо больше истории именно в приобретении футболистов, чем в продаже. Например, легендарного Симао Бенфика приобрела у Барсы в 2001 году за большие в то время 13 млн евро, а первым игроком, сменившим "орлов" на каталонцев, стал ныне покойный немецкий голкипер Роберт Энке.

Последний трансфер: В 2020 году французский защитник Жан-Клер Тодибо перебрался в Бенфику на правах аренды, за которую португальцы заплатили целых 2 млн евро, но не понравились футболисту и не стали его покупать на полноценный контракт.

Самый дорогой трансфер: Летом 2017 года Барселона приобрела правого защитника Нельсона Семеду за более чем 35 млн евро. Выдающейся карьеры в Каталонии португалец не построил, но через три года Барса смогла его перепродать в АПЛ не намного дешевле, чем покупала.

Источник: Getty Images

Интересный трансфер: Здесь можно выделить переход левого защитника Алехандро Гримальдо, еще в юности перебравшегося в Бенфик за скромные 2 млн евро. В Лиссабоне он стал настоящей звездой, а в прошлом году вообще был одним из лучших игроков мира, но уже в Байере.

Ливерпуль – ПСЖ

В этой паре не слишком богата история трансферов, всего их было пять. О Крисе Мавинге, который переходил из одной молодежки в другую, вы могли и не слышно, а вот Давид Н'Гог несколько лет подавал надежды. Но мы остановимся на трех других переходах.

Последний трансфер: Джорджиньо Вейналдум в 2021 году решил покинуть Ливерпуль и перебрался в Париж свободным агентом, но там у него карьера сложилась точно не так хорошо, как в Англии. На долго он там не задержался и после аренды в Рому уехал зарабатывать деньги на Ближний Восток.

Источник: Getty Images

Самый дорогой трансфер: К концу трансферного окна в 2013 году Ливерпуль решил уложиться в молодого центрального защитника Мамаду Сако, за которого отдал 19 млн евро. Француз довольно много поиграл за "красных", но все же не стал ван Дейком к ван Дейку.

Интересный трансфер: В 2001 году еще молодой Николя Анелька уже поиграл за ПСЖ, перешел в Арсенал, ушел оттуда в Реал, а затем вернулся в Париж, откуда те уже отдали его в аренду Ливерпулю. Среди того количества клубов, за которые играл форвард, можно было забыть, что он в свое время забил за "красных" целых 5 голов за полгода.

Байер – Бавария

Конечно, между командами из одной страны трансферов больше, чем среди других. Если верить Transfermarkt, то первым игроком, сменившим одну команду на другую, был Гельмут Винклофер, при чем он сначала в 1982 году перешел в Байер, а через три года вернулся в Баварию.

В истории взаимоотношений двух клубов было много интересных переходов. В Байери Бавария нашла Роберта Ковача и Зе Роберто, в Леверкузене в аренде набирался опыта еще юный Тони Кроос, и именно "фармацевты" поверили в Эмре Джана, которого приобрели в Мюнхене, а через год продали гораздо дороже.

Последний трансфер: Йосип Станишич – единственный игрок, выигравший четыре последних чемпионата Германии. Парня в прошлом году отдали в аренду в Байер, так он не просто стал частью легендарного сезона, этот защитник успел забить Борусию в 30-м туре, Роме в полуфинале Лиги Европы и… Баварии, начав разгром родной команды. Летом его вернули, но из-за травмы он пропустил половину сезона.

Самый дорогой трансфер: Более 20 лет прошло, а легендарный Лусио остается самым дорогим трансфером между двумя командами. В 2004 году Бавария заплатила 12 млн за центрбека и вряд ли пожалела о своем выборе.

Источник: Getty Images

Интересный трансфер: Михаэль Баллак – легенда германского и мирового футбола. После сезона-2001/02, который может претендовать на звание самого страшного кошмара (тогда Баллак проиграл финал ЛЧ, финал Чемпионата мира, финал Кубка Германии и даже Бундеслигу они не выиграли, проиграв дважды в последних трех турах), всего за 6 млн Бавария подписала игрока страны.

Интер – Фейеноорд

Второй раз подряд нидерландский клуб будет играть против коллектива из итальянского города Милан. Но если с "россонери" у них была свежая история, то из "неррадзури" она достаточно древняя и совсем не богата.

Последний, самый дорогой и интересный трансфер: Если вы не помните форварда Люка Кастайнеса, то это не беда. В юные годы этот игрок зарекомендовал себя в Эредивизи, но как и достаточно большое количество тамошних бомбардиров, в другом чемпионате сыграть ему не удалось. Интер заплатил за него 1,5 млн евро, уже следующим летом смог продать в четыре раза дороже в Твенте.

Источник: Getty Images

Лилль – Боруссия Дортмунд

А вот это первая и единственная пара команд, между которыми не было никаких переходов, даже свободных агентов или игроков из молодежных команд.

Астон Вилла – Брюгге

Это может удивить, но между этими двумя клубами есть довольно интересная трансферная история. Началась она еще в конце 2003 года, когда не нашедший себя в Англии юный хорватский форвард Бошко Балабан бесплатно перешел в Брюгге, в котором стал знаковым игроком и забивал в каждом втором матче.

Самый дорогой трансфер: Летом 2019 года Астон Вилла рискнула и уложилась в 22-летнего бразильского нападающего Уэсли Мораеса, за которого заплатила солидные 25 млн евро. Хотя тогда Уэсли и не сильно поражал результативностью в Бельгии, вот и в Англии у него не пошло. Первый сезон он не доиграл из-за травмы, которая заставила пропустить и почти весь следующий. И вот, спустя два года…

Последний трансфер: …Уэсли Мораес вернулся в Брюгге на правах аренды. И это был кошмар, менее 90 сыгранных минут за полгода и аренда дальше, на родину в Бразилию. Далее еще несколько ужасающих сезонов, разные команды и вот теперь Уэсли в Турции, где наконец-то смог забить более 10 голов за сезон.

Источник: Getty Images

Интересный трансфер: Зимбабвиец Марвелус Накамба – единственный игрок, "заигравший" в обоих клубах. В 2019 году Вилла приобрела лидера полузащиты Брюгге за 12 млн евро. В Бирмингеме он начал уверенно, был основным игроком в первом сезоне, но в следующем уже был скорее игроком ротации, пока травма в третьем не выбила его из состава почти на год. Сейчас выступает за Лутон в Чемпионшипе.

Атлетико Мадрид – Реал Мадрид

В 1/8 финала нас ждет дерби Мадрида! И, несмотря на свое противостояние, между этими командами происходит достаточно много трансферов, особенно что касается молодежных, а тем более юниорских команд (вспомните хотя бы Рауля). Transfermarkt даже подает данные о переходе Эустакио Селады из Реала в Атлетико в 1903 году!

Последний и самый дорогой трансфер: Мы не считаем игроков молодежных команд, поэтому последним будем считать самый дорогой трансфер между этими командами - Маркос Льоренте в 2019 году перебрался в состояние "матрасников" за 30 млн евро. Атлетико не прогадали и вот уже свыше пяти сезонов Маркос является важным игроком команды.

Источник: Getty Images

Интересный трансфер: Что ж, таких было очень много. Это и Сантьяго Солари, и Бернд Шустер, и Уго Санчес, и даже Сауль Ньигес, сменивший академию Реала на Атлетико, но мы вспомним более свежий переход – трансфер Тео Эрнандеса в 2017 году. На тот момент 20-летний левый защитник уже показал, что имеет большой потенциал, но стать своим и выиграть конкуренцию у Марсело было тяжело, поэтому он сначала сходил в аренду, а затем и переехал в Милан.

Арсенал – ПСВ Эйндховен

Последняя пара 1/8 финалов и в чем-то уникальна. Дело в том, что главные команды клубов не совершали трансферы, зато был один интересный переход в молодежках.

Последний, самый дорогой и интересный трансфер: нидерландский вингер Дониел Маллен воспитывался в академии Аякса, но затем перебрался в Лондон, именно в Арсенал. Через два года на "канониров" вышли представители ПСВ и предложили за 18-летнего футболиста 600 тысяч евро.

Источник: Getty Images

В Эйндховене парень раскрылся и уже потом переехал в Дортмунд, а уже этой зимой стал футболистом Астон Виллы.

На ISPORT можно узнать расписание всех матчей Лиги чемпионов, а также результаты поединков предыдущих стадий турнира.

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