iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Деку хочет пригласить в Барселону игрока сборной Румынии

Андрей Рациу вызвал интерес не только у каталонцев.
Сегодня, 20:35
Андрей Рациу / Getty Images
Андрей Рациу / Getty Images

Спортивный директор Барселоны предложил клубу приоибрести Андрея Рациу, пишет Cadena SER.

26-летний игрок Райо и сборной Румынии очень понравился Деку, однако главный тренер Ханси Флик сомневается в качестве румына.

В контракте Рациу прописаны отступные в 25 млн евро, кроме того каталонцы могут сбить цену, предложив кого-то из своих игроков.

При этом сам Рациу знает об интересе каталонцев, однако так же знает, что он стал целью и для других европейских клубов.

В текущем сезоне на счету защитника 25 матчей и два забитых гола.

Ранее также сообщалось, что Реал нацелился на игрока Борнмута.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона

Статьи по теме

Ключевой игрок не поможет Бенфике в матче с Барселоной Ключевой игрок не поможет Бенфике в матче с Барселоной
"Это не моя работа": Тренер Барселоны отреагировал на возможное возвращение Неймара "Это не моя работа": Тренер Барселоны отреагировал на возможное возвращение Неймара
Барселона готова продать своего молодого игрока в Саудовскую Аравию Барселона готова продать своего молодого игрока в Саудовскую Аравию
Трансферные отношения: последние и самые дорогие переходы между командами-соперниками по 1/8 финала Лиги чемпионов Трансферные отношения: последние и самые дорогие переходы между командами-соперниками по 1/8 финала Лиги чемпионов

Видео

Деклассация от "канониров": Арсенал уничтожил ПСВ в Лиге чемпионов - видео голов и обзор матча
Деклассация от "канониров": Арсенал уничтожил ПСВ в Лиге чемпионов - видео голов и обзор матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2024/2025: во Швейцарии начнется седьмой этап Кубка мира
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина стала первой ракеткой Украины, Костюк потеряла пять позиций
просмотров
Рейтинг ATP: ведущие украинцы улучшили позиции, Синнер остался первой ракеткой планеты
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2025 года
просмотров

Последние новости

Европа21:59
Срыв Фонсеки на арбитра мог быть вызван личными проблемами
Лига Чемпионов21:55
Интер, несмотря на нереализованный пенальти, уверенно переиграл Фейеноорд
21:39
Легендарная теннисистка стала совладелицей клуба женской НБА
Европа21:07
Реал может расширить домашнюю арену ради финала ЧМ-2030
Европа20:59
Экс-игрок сборной Украины стал спортдиром Полесья
Европа20:35
Деку хочет пригласить в Барселону игрока сборной Румынии
Европа20:33
Партнер Забарного - одна из главных целей Реала на летнее трансферное окно
Европа19:59
Агент Антони вступил в спор с Аморимом после слов о его клиенте
Киберспорт19:50
Passion UA вылетели с обоих турниров, в которых играли параллельно
Украина19:36
Сын Виталия Кличко: Сравнение с отцом в контексте спорта - серьезный аванс для меня
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK