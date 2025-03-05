Деку хочет пригласить в Барселону игрока сборной Румынии

Андрей Рациу вызвал интерес не только у каталонцев.

Спортивный директор Барселоны предложил клубу приоибрести Андрея Рациу, пишет Cadena SER.

26-летний игрок Райо и сборной Румынии очень понравился Деку, однако главный тренер Ханси Флик сомневается в качестве румына.

В контракте Рациу прописаны отступные в 25 млн евро, кроме того каталонцы могут сбить цену, предложив кого-то из своих игроков.

При этом сам Рациу знает об интересе каталонцев, однако так же знает, что он стал целью и для других европейских клубов.

В текущем сезоне на счету защитника 25 матчей и два забитых гола.

Ранее также сообщалось, что Реал нацелился на игрока Борнмута.

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