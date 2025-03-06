Бенфика, несмотря на усилия Трубина, в большинстве уступила Барселоне

В среду, 5 марта, Бенфика принимала дома Барселону в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов. Анатолий Трубин вышел в стартовом составе "орлов".

Команды сразу же обменялись опасными моментами, но главный хайлайт первого тайма случился на 12-й минуте. Трубин парировал удар Левандовски, затем добивание от поляка, а после еще и добивание от Ямаля.

А на 22-й минуте каталонцы остались в меньшинстве после того, как Кубарси получил прямую красную карточку за грубый фол. До конца тайма хозяева провели еще несколько атак, но Щенсны ттакже продемонстрировал высочайший уровень.

Во втором тайме Барселона отдала мяч сопернику, однако пройти через плотную оборону у Бенфики практически не получалось, хотя пару раз кипер был вынужден вступить в игру. Исход матча решил дальший удар Рафиньи, который залетел точно в нижний угол ворот Трубина и принес каталонцам победу.

Статистика матча Бенфика - Барселона 1/8 финала Лиги чемпионов

Бенфика - Барселона 0:1

Гол: Рафинья, 64

Ожидаемые голы (xG): 1.90 - 1.19

Владение мячом: 52% - 48%

Удары: 26 - 10

Удары в створ: 8 - 5

Угловые: 13 - 4

Фолы: 18 - 8

Бенфика: Трубин - Араужу (Даль, 57), Силва, Отаменди, Фернандес - Баррейро (Белотти, 70), Эурснес, Кекчю (Санчеш, 84) - Актюркоглу, Павлидис (Кабрал, 84), Шельдеруп (Рего, 70).

Барселона: Щенсны - Кунде, Мартинес, Бальде, Кубарси - де Йонг (Касадо, 79), Педри, Ольмо (Араухо, 28) - Рафинья, Левандовски (Мартин, 79), Ямаль (Торрес, 56).

Предупреждения: Баррейро, Силва, Фернандес, Рего - Кубарси, Мартинес

Удаление: Кубарси

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