Буде/Глимт - Олимпиакос 3:0: обзор матча и результат игры 06.03.2025

В четверг, 6 марта, Буде/Глимт принимал на своем поле Олимпиакос в первом поединке 1/8 финала Лиги Европы.

Норвежский коллектив обеспечил себе отличное преимущество перед ответным матчем, разгромив греческого оппонента со счетом 3:0.

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Буде/Глимт повел в противостоянии на 13-й минуте, когда Йостейн Гундерсен после подачи с углового пробил головой в перекладину, а мяч рикошетом от голкипера Константиноса Цолакиса оказался в воротах.

Под занавес первого тайма хозяева поля удвоили преимущество - Каспер Гег с линии вратарской замкнул прострел с правого фланга. А во второй половине встречи датский форвард довел результат до разгромного, оформив дубль.

Украинский нападающий Олимпиакоса Роман Яремчук вышел на эту игру в стартовом составе и был заменен на 59-й минуте.

Olympiacos FC

Стоит отметить, что обслуживала этот матч украинская бригада арбитров во главе с Николаем Балакиным.

Ответный матч между этими командами состоится в Греции в четверг, 13 марта.

Буде/Глимт или Олимпиакос в четвертьфинале Лиги Европы встретится с победителем противостояния между Викторией Пльзень и Лацио, в котором в первом поединке итальянцы одержали гостевую победу со счетом 2:1.

Статистика матча Буде/Глимт - Олимпиакос 1/8 финала Лиги Европы

Буде/Глимт - Олимпиакос 3:0

Голы: Цолакис, 13 (аг), Гег, 45, 55

Ожидаемые голы (xG): 2.23 - 1.32

Владение мячом: 48% - 52%

Удары: 9 - 17

Удары в створ: 6 - 5

Угловые: 8 - 7

Фолы: 8 - 6

Буде/Глимт: Хайкин - Шеволд, Гундерсен, Бьортуфт, Бьоркан - Эвьен (Аукленд, 73), Берг, Фет (Салтнес, 22) - Бломберг (Маатта, 73), Гег (Хельмерсен, 73), Хауге (Серли, 90+3).

Олимпиакос: Цолакис - Родиней, Бьянкон, Кармо (Рецос, 81), Ортега (Оньемаечи, 81) - Эссе, Музакитис (Коштинья, 59) - Мартинш, Шикинью, Пальма (Вельде, 74) - Яремчук (Костулас, 59).

Предупреждение: Бьянкон.

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