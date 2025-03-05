ПСВ - Арсенал 1:7 видео голов и лучших моментов матча 04.03.2025

Во вторник, 4 марта, ПСВ встречался на своем поле лондонским Арсеналом в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

"Канониры" превратили повторный поединок в формальность, деклассировав в гостях соперника со счетом 7:1.

К 31-й минуте подопечные Микеля Артеты громили оппонента с преимуществом в три мяча благодаря результативным удара Юрриена Тимбера, Итана Нванери и Микеля Мерино. ПСВ же перед перерывом сумел только сократить отставание, реализовав пенальти.

Тем не менее уже в начале второго тайма Арсенал забил еще дважды, когда с интервалом в минуту отличились Мартин Эдегор и Леандро Троссар. Позже "канониры" продолжили избиение соперника - норвежский полузащитник оформил дубль, а также записал на свой счет результативную передачу на Риккардо Калафиори.

Читай также: Арсенал установил исторический рекорд в Лиге чемпионов

Украинский защитник Арсенала Александр Зинченко появился на поле на 71-й минуте, выйдя на замену.

Вашему вниманию видео всех голов матча ПСВ - Арсенал в 1/8 финала Лиги чемпионов:

ПСВ - Арсенал 1:7

Голы: Ланг, 43 (пен.) - Тимбер, 18, Нванери, 21, Мерино, 31, Эдегор, 47, 73, Троссард, 48, Калафиори, 85

ПСВ: Бенитес - Ледезма (Карсдорп, 66), Фламинго (Нагало, 46), Боскальи (Обиспо, 82), Маласия - Сайбари (Веерман, 83), Схаутен, Тил - Перишич, де Йонг (Бакайоко, 65), Ланг.

Арсенал: Райя - Тимбер (Уайт, 77), Салиба, Габриэл, Льюис-Скелли (Калафиори, 35) - Эдегор, Парти (Зинченко, 71), Райс - Нванери (Стерлинг, 71), Мерино (Тирни, 77), Троссар.

Предупреждения: Льюис-Скелли, Парти, Тимбер.

Источник: MEGOGO

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!