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Арсенал установил исторический рекорд в Лиге чемпионов

Гостевой погром ПСВ от "канониров" стал уникальным достижением.
Сегодня, 00:52
Арсенал разгромил ПСВ / Getty Images
Арсенал разгромил ПСВ / Getty Images

Во вторник, 4 марта, лондонский Арсенал встречался в гостях с ПСВ в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

"Канониры" не оставили шансов сопернику, разбив его со счетом 7:1 и установив тем самым рекорд в главном еврокубковом турнире.

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Как сообщает OptaJoe, Арсенал стал первой в истории Лиги чемпионов командой, которая забила семь голов в выездном поединке плей-офф.

Ответный матч между командами состоится в Лондоне в среду, 12 марта.

Напомним, на ISPORT доступны календарь и результаты матчей Лиги чемпионов сезона-2024/25.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПСВ Арсенал Лондон

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