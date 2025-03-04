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Футбол

ПСВ - Арсенал 1:7: обзор матча и результат игры 04.03.2025

"Канониры" сняли все вопросы о будущем четвертьфиналисте, забив сопернику семь голов.
Вчера, 23:59
Арсенал разбил ПСВ / Getty Images
Арсенал разбил ПСВ / Getty Images

Во вторник, 4 марта, ПСВ принимал на своем поле лондонский Арсенал в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Команда Микеля Артеты уже в этом противостоянии решила задачу по выходу в следующий раунд турнира, разбив нидерландского соперника со счетом 7:1.

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Арсенал уже после получаса игры обеспечил себе весомое преимущество над оппонентом. На 18-й минуте счет в матче открыл Юрриен Тимбер, замкнув головой подачу на дальнюю стойку, после Итан Нванери удвоил результат, а Микель Мерино сделал разрыв разгромным.

Источник: Getty Images

До конца тайма ПСВ один мяч отквитал благодаря реализованному Ноа Лангом пенальти, однако сразу после перерыва "канониры" прибили всю интригу. На 47-й минуте голкипер эйндховенцев отразил удар прямо на ногу Мартину Эдегору, который с близкого расстояния расстрелял ворота. А через минуту Леандро Троссар довел преимущество уже до четырех мячей, перебросив вратаря.

Источник: Getty Images

До завершения поединка Арсенал закрепил свой победный результат, окончательно деклассировав соперника. На 73-й минуте Эдегор оформил дубль, поразив ворота ударом с линии штрафной, а ближе к концу встречи записал себе в актив еще и ассист, когда вывел на удар в штрафной Риккардо Калафиори.

Источник: Getty Images

Украинский защитник Арсенала Александр Зинченко начинал матч на скамейке запасных и вышел на замену на 71-й минуте.

Источник: Getty Images

Ответный матч команды проведут в Лондоне в среду, 12 марта.

В 1/4 финала Лиги чемпионов Арсенал, если ПСВ не сотворит чудо, встретится с победителем пары Реал - Атлетико. В первом матче мадридских команд "сливочные" обыграли "матрасников" со счетом 2:1.

Статистика матча ПСВ - Арсенал 1/8 финала Лиги чемпионов

ПСВ - Арсенал 1:7

Голы: Ланг, 43 (пен.) - Тимбер, 18, Нванери, 21, Мерино, 31, Эдегор, 47, 73, Троссар, 48, Калафиори, 85

Ожидаемые голы (xG): 1.38 - 1.97
Владение мячом: 53% - 47%
Удары: 12 - 15
Удары в створ: 2 - 8
Угловые: 5 - 3
Фолы: 9 - 10

ПСВ: Бенитес - Ледезма (Карсдорп, 66), Фламинго (Нагало, 46), Боскальи (Обиспо, 82), Маласия - Сайбари (Веерман, 83), Схаутен, Тил - Перишич, де Йонг (Бакайоко, 65), Ланг.

Арсенал: Райя - Тимбер (Уайт, 77), Салиба, Габриэл, Льюис-Скелли (Калафиори, 35) - Эдегор, Парти (Зинченко, 71), Райс - Нванери (Стерлинг, 71), Мерино (Тирни, 77), Троссар.

Предупреждения: Льюис-Скелли, Парти, Тимбер.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПСВ Арсенал Лондон

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