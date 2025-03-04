Реал с суперголами обыграл Атлетико в первом матче Лиги чемпионов

Судьба путевки в четвертьфинал определится в ответной игре.

Во вторник, 4 марта, состоялось мадридское дерби в рамках первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором Реал принимал Атлетик.

Подопечные Карло Анчелотти открыли счет на четвертой минуте. Родриго прорвался по флангу, вошел в штрафную и забил Облаку.

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В середине тайма Атлетико восстановил ничейный счет. Альварес сместился с левого фланга в центр и обводящим ударом поразил дальний верхний угол.

Сразу после перерыва Реал вновь вышел вперед. Браим Диас получил мяч в штрафной, благодаря дриблингу прошел защиту соперника и отправил мяч в дальний угол.

Гризманн и Хименес имел возможность сравнять счет: француз вышел один на один с Куртуа, но тот отбил, а уругвайцу не хватило точности, чтобы забить ударом слету.

Реал сумел удержать победный результат перед второй игрой, которая состоится 12 марта.

Статистика матча Реал - Атлетико в 1/8 финала Лиги чемпионов

Реал - Атлетико 2:1

Голы: Родриго, 4, Браим Диас, 55 - Альварес, 32

Ожидаемые голы (xG): 0.72-0.20

Владение мячом: 51% - 49%

Удары: 13-6

Удары в створ: 7-2

Угловые: 6-3

Фолы: 10-13

Реал Мадрид: Куртуа - Вальверде (Васкес, 83), Асенсио, Рюдигер, Менди - Диас (Эндрик, 89), Чуамени, Камавинга (Модрич, 63) - Родриго, Мбаппе, Винисиус

Атлетико: Облак - Льоренте, Хименес, Ленгле, Галан - Симеоне (Галлагер, 64), Барриос (Серлот, 75), Де Пауль (Корреа, 76), Лино (Молина, 65) - Альварес, Гризманн (Ле Норман, 71)

Предупреждения: Диас

Смотрите на ISPORT видео голов и обзор матча Реал - Атлетико.

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