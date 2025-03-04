iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Реал с суперголами обыграл Атлетико в первом матче Лиги чемпионов

Судьба путевки в четвертьфинал определится в ответной игре.
Вчера, 23:54
Реал - Атлетико / Getty Images
Реал - Атлетико / Getty Images

Во вторник, 4 марта, состоялось мадридское дерби в рамках первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором Реал принимал Атлетик.

Подопечные Карло Анчелотти открыли счет на четвертой минуте. Родриго прорвался по флангу, вошел в штрафную и забил Облаку.

Читай также: Трансферные отношения: последние и самые дорогие переходы между командами-соперниками по 1/8 финала Лиги чемпионов

В середине тайма Атлетико восстановил ничейный счет. Альварес сместился с левого фланга в центр и обводящим ударом поразил дальний верхний угол.

Сразу после перерыва Реал вновь вышел вперед. Браим Диас получил мяч в штрафной, благодаря дриблингу прошел защиту соперника и отправил мяч в дальний угол.

Гризманн и Хименес имел возможность сравнять счет: француз вышел один на один с Куртуа, но тот отбил, а уругвайцу не хватило точности, чтобы забить ударом слету.

Реал сумел удержать победный результат перед второй игрой, которая состоится 12 марта.

Статистика матча Реал - Атлетико в 1/8 финала Лиги чемпионов

Реал - Атлетико 2:1
Голы: Родриго, 4, Браим Диас, 55 - Альварес, 32

Ожидаемые голы (xG): 0.72-0.20
Владение мячом: 51% - 49%
Удары: 13-6
Удары в створ: 7-2
Угловые: 6-3
Фолы: 10-13

Реал Мадрид: Куртуа - Вальверде (Васкес, 83), Асенсио, Рюдигер, Менди - Диас (Эндрик, 89), Чуамени, Камавинга (Модрич, 63) - Родриго, Мбаппе, Винисиус

Атлетико: Облак - Льоренте, Хименес, Ленгле, Галан - Симеоне (Галлагер, 64), Барриос (Серлот, 75), Де Пауль (Корреа, 76), Лино (Молина, 65) - Альварес, Гризманн (Ле Норман, 71)

Предупреждения: Диас

Смотрите на ISPORT видео голов и обзор матча Реал - Атлетико.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Деклассация от "канониров": Арсенал уничтожил ПСВ в Лиге чемпионов - видео голов и обзор матча Деклассация от "канониров": Арсенал уничтожил ПСВ в Лиге чемпионов - видео голов и обзор матча
Арсенал установил исторический рекорд в Лиге чемпионов Арсенал установил исторический рекорд в Лиге чемпионов
Суперголы Родриго и Альвареса в обзоре матче Реала и Атлетико в Лиге чемпионов Суперголы Родриго и Альвареса в обзоре матче Реала и Атлетико в Лиге чемпионов
Названа причина, почему Антони не хочет возвращаться в Манчестер Юнайтед Названа причина, почему Антони не хочет возвращаться в Манчестер Юнайтед

Видео

Деклассация от "канониров": Арсенал уничтожил ПСВ в Лиге чемпионов - видео голов и обзор матча
Деклассация от "канониров": Арсенал уничтожил ПСВ в Лиге чемпионов - видео голов и обзор матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2024/2025: во Швейцарии начнется седьмой этап Кубка мира
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина стала первой ракеткой Украины, Костюк потеряла пять позиций
просмотров
Рейтинг ATP: ведущие украинцы улучшили позиции, Синнер остался первой ракеткой планеты
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2025 года
просмотров

Последние новости

Лига Чемпионов01:18
Деклассация от "канониров": Арсенал уничтожил ПСВ в Лиге чемпионов - видео голов и обзор матча
Лига Чемпионов00:52
Арсенал установил исторический рекорд в Лиге чемпионов
Лига Чемпионов00:50
Суперголы Родриго и Альвареса в обзоре матче Реала и Атлетико в Лиге чемпионов
Европа00:30
Названа причина, почему Антони не хочет возвращаться в Манчестер Юнайтед
Лига Чемпионов00:01
Лига чемпионов: Боруссия Д сыграла вничью с Лиллем, Арсенал уничтожил ПСВ, победа Реала над Атлетико
Вчера, 23:59
Лига Чемпионов23:59
Арсенал сокрушил в гостях ПСВ в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов
Лига Чемпионов23:54
Реал с суперголами обыграл Атлетико в первом матче Лиги чемпионов
Бокс23:44
"Его просто не любят": Чемпион стал на защиту Джервонты после спорной ничьей с Роучем
Украина23:25
Умер бывший футболист Динамо, Днепра и Металлиста
Европа22:58
Игрок сборной Украины возобновил тренировки после травмы
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK