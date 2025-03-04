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Реал - Атлетико: видео голов и обзор матча Лиги чемпионов

Смотрите на ISPORT лучшие моменты встречи 1/8 финала турнира.
Вчера, 22:59
Реал - Атлетико / Getty Images
Реал - Атлетико / Getty Images

Во вторник, 4 февраля, Реал принимает мадридское Атлетико в рамках первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов.

На четвертой минуте встречи "сливочные" открыли счет. Родриго совершил сольный проход, который завершился голевым ударом под штангой.

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В середине тайма Атлетико гости сравняли счет. Альварес сместился с левого фланга в центр и шикарным обводящим ударом поразил дальний верхний угол.

Видео гола Родриго:

Видео гола Альвареса:

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Реал - Атлетико: видео голов и обзор матча Лиги чемпионов
Реал - Атлетико: видео голов и обзор матча Лиги чемпионов

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